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İSKİ'nin kanalizasyon çalışmasında göçük: Toprak altında kalan işçi kurtarıldı

İSKİ'nin kanalizasyon çalışmasında göçük: Toprak altında kalan işçi kurtarıldı

12:5023/05/2025, Cuma
G: 23/05/2025, Cuma
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Göçük altındaki işçi kurtarıldı.
Göçük altındaki işçi kurtarıldı.

İstanbul Bayrampaşa'da İSKİ'nin yol çalışması sırasında çökme oldu. Bir işçi göçük altında kaldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla işçi kurtarıldı.


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İSKİ'nin kanalizasyon çalışmasında göçük: Toprak altında kalan işçi kurtarıldı
Gündem / İstanbul
23 Mayıs, Cuma

Bayrampaşa'da kanalizasyon çalışması sırasında göçük altında kalan işçi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Muratpaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde İSKİ'nin kanalizasyon çalışması sırasında yol çöktü.

İşçilerden biri göçük altında kaldı, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu, belden aşağısı göçük altında kalan işçi kurtarıldı.

Bilinci açık şekilde bulunduğu yerden çıkarılan işçi, ambulansla hastaneye götürüldü.


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