İsrail saldırganlığı TBMM’de

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gazze, Lübnan, Suriye, İran ve Yemen'e saldıran İsrail'in Türkiye için tehdit olmadığını iddia etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İsrail'in bir sonraki hedef Türkiye' sözlerinden sonra TBMM'de gizli görüşme isteyen Özel, dün gerçekleşen kapalı oturum sürerken ilginç bir çıkışta bulundu. Özel, "İsrail'in Türkiye'ye saldırmasının olamayacak bir iş olduğunu biliyorduk. '10 yıl gizli kalacak' dedik bilmediğimiz bir şey söylemediler. Türkiye Erdoğan'ın söylediği sözden endişe etmesin. Türkiye'ye saldıracaklarına dair bir şey yok" dedi.