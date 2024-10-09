İsrail saldırganlığı TBMM’de

TBMM, İsrail'in Lübnan'ı işgal girişimiyle ilgili kapalı oturum düzenledi. Bölgede yaşanan gelişmelerin ele alındığı oturumda, Dışişleri Bakanı Fidan ve Milli Savunma Bakanı Güler hükümet adına bilgilendirme yaptı.
TBMM Genel Kurulu dün Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında İsrail'in Lübnan saldırıları için toplandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un konuşmasının ardından Genel Kurul'a verilen kapalılık önergesi oylandı. Kabul edilen önergeye İYİ Parti ‘ret’ oyu verdi. Oylamanın ardından oturum kapalı olarak devam edildi. Genel Kurul’a yeminli stenograflar ve işitme engelli kavaslar alınırken oturumu locadan izleyen gazeteciler salondan çıkarıldı. Kapalı oturum sırasında, basın koridorunun Genel Kurul'a bitişik olan odaları da kapatıldı. Oturumun tamamen kapatılmasının ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İsrail'in saldırıları ve Orta Doğu'daki gelişmeler konusunda Meclis’e bilgilendirme yaptı.
TUTANAKLAR 10 YIL GİZLİ
Kapalı oturum tutanakları 10 yıl boyunca sır olarak saklı tutulacak. Mühürlenen tutanaklar, 10 yılın sonunda partilerin teklifi üzerine Genel Kurul’daki oylama ile açılabilecek. Kapalı oturuma MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı.
Özel: İsrail tehdit değil!
- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gazze, Lübnan, Suriye, İran ve Yemen'e saldıran İsrail'in Türkiye için tehdit olmadığını iddia etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İsrail'in bir sonraki hedef Türkiye' sözlerinden sonra TBMM'de gizli görüşme isteyen Özel, dün gerçekleşen kapalı oturum sürerken ilginç bir çıkışta bulundu. Özel, "İsrail'in Türkiye'ye saldırmasının olamayacak bir iş olduğunu biliyorduk. '10 yıl gizli kalacak' dedik bilmediğimiz bir şey söylemediler. Türkiye Erdoğan'ın söylediği sözden endişe etmesin. Türkiye'ye saldıracaklarına dair bir şey yok" dedi.
Çözümsüzlük kaosu büyütür
Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Prof. Dr. Talha Köse, Filistin meselesinin uluslararası düzenin kara deliği olduğunu söyledi. Milli İstihbarat Akademisi, “7 Ekim Olaylarının Ardından Bölgede Son Durum” başlıklı bir panel düzenledi. Burada konuşan Köse, Filistin sorununa adil ve kalıcı çözümler bulunmadığı müddetçe bu kara deliğin etrafına diğer aktörleri de çekip kaosu derinleştireceğini belirtti. İsrail’in İran’a ne şekilde karşılık vereceğinin savaşın tüm bölgeye yayılma dinamiğini şekillendireceğini vurgulayan Köse, bölgede oluşabilecek yeni bir düzenin Türkiye olmadan kurgulanamayacağını söyledi.