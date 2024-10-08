TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsrail'in yayılmacı politikalarına karşı TBMM olarak birlik beraberlik içinde ilerlemeliyiz

Katil İsrail, Gazze'deki masumlara bir seneyi aşkın süredir haince katliamlar yapıyor. İşgalciler, Filistinlileri suçları olmadığı halde gözaltına alıp aylarca işkencenin her türlüsünü yapmakta. Katil İsrail askerleri, Filistinli esirlere uyguladıkları insanlık dışı muameleyi utanmadan videoya çektirdi. Videoda, Filistinli esirlerin hırpalanarak bir yerden bir yere götürülmesi ve esirlerden birinin ayağı kırılmasına rağmen zorla yürütülmeye çalışılması görüldü.