İstanbul Barosu 'PKK soruşturması' sonrası olağanüstü kurultaya gidiyor

İstanbul Barosu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendileri hakkında istenen 'göreve son verilmesi talebi' sonrası kurultay kararı aldı. İbrahim Kaboğlu başkanlığındaki yönetim, 23 Şubat'ta olağanüstü olarak seçime gidecek.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, dün İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile yönetim kurulu üyelerinin görevlerine son verilmesi için davaname hazırlamıştı.
İstanbul Barosu olağanüstü kurultaya gidiyor
İstanbul Barosu, soruşturma kapsamında kendileri hakkında alınan 'göreve son verilmesi talebi' sonrası kurultay kararı aldı.
İbrahim Kaboğlu başkanlığındaki yönetim 23 Şubat'ta olağanüstü olarak seçime gidecek.
Soruşturma neden açıldı?
Geçtiğimiz aylarda baro seçimini kazanan Kaboğlu, terör örgütü PKK'nın müzik grubu Koma Botan'ın şarkısı eşliğinde halay çekmişti.
Kaboğlu'nun ekibinde PKK/YPG firarisi sanıkları öven üyelerle, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlığını da yapan isimler yer alıyordu.