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İSTANBUL

İstanbul Erkek Lisesi öğrenci pansiyonu Murat Ülker’in desteğiyle yenilendi

Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle tahliye edilen İstanbul Erkek Lisesi yatılı öğrenci pansiyon binası yenilendi.

Haber Merkezi İHA
İstanbul Erkek Lisesi öğrenci pansiyonu Murat Ülker’in desteğiyle yenilendi
Foto:Arşiv

Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle tahliye edilen İstanbul Erkek Lisesi yatılı öğrenci pansiyon binası, okulun eski mezunlarından Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker’in destekleriyle yenilendi.
Türkiye’nin en köklü okulları arasında bulunan Cağaloğlu’ndaki İstanbul Erkek Lisesi’nin yatılı öğrenci pansiyonu, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker’in katkılarıyla yeni binasına kavuştu.
İstanbul Erkek Lisesi’nin yatılı öğrencileri için kullanılan yatakhane/pansiyon bölümü, depreme dayanıksız olduğu tespit edilince tahliye edilmişti. Bu gelişme üzerine İstanbul Erkek Liseliler Derneği, yeni pansiyon binası yapımı için, okulun eski mezunlardan Murat Ülker’e başvurmuştu. Talebin kabul görmesi üzerine, yeni binanın inşaatına hızla başlandı.
Yeni yurt binasında 160 erkek, 88 kız olmak üzere toplam 248 öğrenci kalabilecek. Her odada özel banyo bulunan 7 katlı binada, 4 belletmen odası, 8 etüt odası, 2 bilgisayar odası, 2 revir odası, 2 müzik ve 2 resim odası, 2 kültürel gelişim odası, 2 veli görüşme odası, idari oda, çamaşırhane ve ütü odası, 2 egzersiz/kondisyon salonu, 2 danışma odası, 2 ibadet alanı ve sosyal alanlar bulunuyor.
13 Haziran’da düzenlenen okulun geleneksel aşure gününde destekleri için Murat Ülker’e teşekkür eden İstanbul Erkek Liseliler Derneği Başkanı Fahri Türkyılmaz, öğrenci pansiyonunun 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle hizmete gireceğini söyledi. Online düzenlenen aşure gününe bağlanan Murat Ülker de, İstanbul Erkek Lisesi’nin eğitim hayatındaki yerinin büyük olduğunu vurguladı.

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