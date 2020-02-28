Gündem Tuzlada çarpışan gemiler yan yattı 13 mürettebat kurtarıldı
İSTANBUL

İstanbul haberleri: Tuzla'da çarpışan gemiler yan yattı

Tuzla'da çarpışan gemiler yan yattı: 13 mürettebat kurtarıldı

Tuzla açıklarında fırtına nedeniyle sürüklenen bir gemi başka bir gemiye çarptı. Hasar görerek su alan 2 gemide bulunan toplam 13 mürettebat, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Haber Merkezi DHA
Tuzla'da çarpışan gemiler yan yattı.
Tuzla'da çarpışan gemiler yan yattı.

İstanbul Tuzla'da yaşanan olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış ve etkili olan lodos nedeniyle Tuzla açıklarında Clavigo adlı bir gemi demir tarayarak sürüklenmeye başladı.

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13 personel kurtarıldı

Sürüklenme esnasında Clavigo adlı gemi Dede adlı başka bir gemiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan ve aldıkları hasar nedeniyle su alan 2 gemide bulunan 13 mürettebat, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede kurtarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu, Gemilerden bir tanesinin batma tehlikesinin olduğu öğrenildi.

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İlk uçak gemimiz denizde

Gemilerden bir tanesinin batma tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Hasarın boyutu gündüz görüntülendi

Öte yandan gemilerdeki hasarın boyutu havadan görüntülendi. Yan yatan gemilerden yakıt sızdığı da görüntülere yansıyor.

Sürüklenme esnasında Clavigo adlı gemi Dede adlı başka bir gemiye çarptı.

Tuzla'da çarpışan gemiler yan yattı: 13 mürettebat kurtarıldı
FOTOĞRAF 10
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İstanbul Tuzla'da yaşanan olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış ve etkili olan lodos nedeniyle Tuzla açıklarında Clavigo adlı bir gemi demir tarayarak sürüklenmeye başladı.
Title
Sürüklenme esnasında Clavigo adlı gemi Dede adlı başka bir gemiye çarptı.
Title
Çarpmanın etkisiyle yan yatan ve aldıkları hasar nedeniyle su alan 2 gemide bulunan 13 mürettebat, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede kurtarıldı.
Title
Sağlık ekiplerine teslim edilen mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu, Gemilerden bir tanesinin batma tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Title
Öte yandan gemilerdeki hasarın boyutu havadan görüntülendi. Yan yatan gemilerden yakıt sızdığı da görüntülere yansıyor.
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Title
Tuzla'da çarpışan gemiler yan yattı: 13 mürettebat kurtarıldı
Tuzla açıklarında fırtına nedeniyle sürüklenen bir gemi başka bir gemiye çarptı. Hasar görerek su alan 2 gemide bulunan toplam 13 mürettebat, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
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