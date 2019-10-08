İstanbul'da yine metrobüs kazası: İki metrobüsün çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı

Kazada metrobüslerde hasa meydana gelirken, bazı yolcular da yaralandı.

İstanbul Esenyurt'taki kaza Haramidere Sanayi Metrobüs durağında meydana geldi. Beylikdüzü istikametine seyreden metrobüs önce önündeki metrobüse, ardından da durakta bulunan direğe çarptı.





11 kişi yaralandı

Kazada yolcular büyük panik yaşarken metrobüs şoförünün de aralarında bulunduğu 11 kişi yaralandı.

Haramidere Sanayi durağında iki metrobüs kaza yaptı.

Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Yaralı yolcular, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

GÜNDEM İstanbul'da metrobüs metrobüse arkadan çarptı: 3 kişi yaralandı

Yaralılar sedyelerle ambulansa taşındı.

Kazaya karışan metrobüsler güvenli alana çekilirken, Beylikdüzü istikametine metrobüs seferlerinde aksama meydana geldi.

DHA Olay yerine çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi.

İHA Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis sevk edildi.

İki gün önce de metrobüsler çarpışmıştı

İki gün öncede Halıcıoğlu'ndan Avcılar'a devam eden metrobüs, önünde seyreden başka bir metrobüse çarpmış, kazada 3 kişi yaralanmıştı.



