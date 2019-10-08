Gündem İstanbulda yine metrobüs kazası İki metrobüsün çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı
3. SAYFA

İstanbul Haramidere'de 2 metrobüs çarpıştı: 11 kişi yaralandı - Son dakika haberleri

İstanbul'da yine metrobüs kazası: İki metrobüsün çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı

İstanbul Esenyurt’ta seyir halindeki metrobüs önce önündeki metrobüse, ardından durak içerisinde bulunan direğe çarptı. Kazada 11 kişi yaralandı. İki gün öncede Halıcıoğlu'ndan Avcılar'a devam eden metrobüslerin çarpışması sonucu 3 kişi yaralanmıştı.

Haber Merkezi IHA
Kazada metrobüslerde hasa meydana gelirken, bazı yolcular da yaralandı.
Kazada metrobüslerde hasa meydana gelirken, bazı yolcular da yaralandı.

İstanbul Esenyurt'taki kaza Haramidere Sanayi Metrobüs durağında meydana geldi. Beylikdüzü istikametine seyreden metrobüs önce önündeki metrobüse, ardından da durakta bulunan direğe çarptı.

Haramidere'de metrobüs kazası kamerada
OYNAT 00:23
Haramidere'de metrobüs kazası kamerada
İstanbul Esenyurt'ta seyir halindeki metrobüs önce önündeki metrobüse, ardından durak içerisinde bulunan direğe çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı. Kaza anı kameraya böyle yansıdı.


11 kişi yaralandı

Kazada yolcular büyük panik yaşarken metrobüs şoförünün de aralarında bulunduğu 11 kişi yaralandı.

Haramidere Sanayi durağında iki metrobüs kaza yaptı.

Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Yaralı yolcular, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'da metrobüs metrobüse arkadan çarptı: 3 kişi yaralandı
GÜNDEM
İstanbul'da metrobüs metrobüse arkadan çarptı: 3 kişi yaralandı

Yaralılar sedyelerle ambulansa taşındı.

Kazaya karışan metrobüsler güvenli alana çekilirken, Beylikdüzü istikametine metrobüs seferlerinde aksama meydana geldi.

DHA
Olay yerine çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi.

İHA
Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis sevk edildi.

İki gün önce de metrobüsler çarpışmıştı

İki gün öncede Halıcıoğlu'ndan Avcılar'a devam eden metrobüs, önünde seyreden başka bir metrobüse çarpmış, kazada 3 kişi yaralanmıştı.

Haramidere'de metrobüs kazası
OYNAT 00:00
Haramidere'de metrobüs kazası
İstanbul Esenyurt'ta seyir halindeki metrobüs önce önündeki metrobüse, ardından durak içerisinde bulunan direğe çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı.


Engel tanımaz aşarız

Engel tanımaz aşarız

Milli Savunma Bakanlığından 'komando' paylaşımı.
Trump: Erdoğan konuğum olacak

Trump: Erdoğan konuğum olacak

​"Türkiye NATO'nun büyük bir üyesi ve F-35'in üretiminde".
İstanbulda 6 okul daha taşınacak

İstanbul'da 6 okul daha taşınacak

Deprem sonrası yapılan incelemenin ardından karar verildi.
Masonlar öldürdü!

Masonlar öldürdü!

1938 yılını neden 'büyük kurtuluş' ilan ettiler?
ABD tarihinin en kanlı seri katili

ABD tarihinin en kanlı seri katili

Öldürdüğü kadınları tek tek çizmiş.
Bodrum'u sel vurdu

Bodrum'u sel vurdu

Araçlar sürüklendi, 5 yıldızlı otelleri su bastı, küçük çocuk son anda kurtarıldı.
Kirada çifte tuzak!

Kirada çifte tuzak!

​Parasını alamayan da var aracını kaptıran da...
Bordro şefinden milyonluk vurgun

Bordro şefinden milyonluk vurgun

6.8 milyon TL ile yasa dışı bahis oynamış.
Kılıçdaroğlu'ndan tezkere açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan tezkere açıklaması

'İçimiz yana yana 'evet' diyeceğiz'.
İsrail mezarlıkları dinliyor

İsrail mezarlıkları dinliyor

​Ramallah'taki mezarlıkta taşların arasına gizlenmiş verici cihaz ve kamera bulundu.
TSK'yı engelleyemezler

TSK'yı engelleyemezler

ABD korumasını kaybeden YPG'liler, Esed'le uzlaşmak istiyor.
Teröristler kamerada!

Teröristler kamerada!

​TVNET ekibi Tel Abyad'da toplanan PKK'lıları görüntüledi.
Yolcuların hepsi komando!

Yolcuların hepsi komando!

Sıfır noktasında hazırlıklar tamam, komandolar sınır yolunda.
Eskiler dip yaptı<br>yenilerin fiyatı uçtu

Eskiler dip yaptı
yenilerin fiyatı uçtu

​5.8'lik depremin ardından bin 200 liralık kiralık daire 2 bin 300 liraya çıktı.
Fıtrat değişir sanma bu kan yine o kandır

Fıtrat değişir sanma bu kan yine o kandır

​Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'dan kamuflajlı mesaj.
Kaşıkçı Elması yeniden ziyarete açıldı

Kaşıkçı Elması yeniden ziyarete açıldı

​Müzecilik anlamında önemli bir başarıya imza atıldı.
İsrail'den TİKA'ya karşı yeni hamle

İsrail'den TİKA'ya karşı yeni hamle

​Diplomatik statüler ve çalışma izinleri iptal edilecek.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.