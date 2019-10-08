İstanbul'da yine metrobüs kazası: İki metrobüsün çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı

İstanbul Esenyurt'taki kaza Haramidere Sanayi Metrobüs durağında meydana geldi. Beylikdüzü istikametine seyreden metrobüs önce önündeki metrobüse, ardından da durakta bulunan direğe çarptı.
11 kişi yaralandı
Kazada yolcular büyük panik yaşarken metrobüs şoförünün de aralarında bulunduğu 11 kişi yaralandı.
Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Yaralı yolcular, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazaya karışan metrobüsler güvenli alana çekilirken, Beylikdüzü istikametine metrobüs seferlerinde aksama meydana geldi.
İki gün önce de metrobüsler çarpışmıştı
İki gün öncede Halıcıoğlu'ndan Avcılar'a devam eden metrobüs, önünde seyreden başka bir metrobüse çarpmış, kazada 3 kişi yaralanmıştı.