İstanbul Havalimanı'nda 'goril' operasyonu: Nesli tükenmek üzereyken yakalandı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin, canlıların ve doğal hayatın korunması amacıyla yürütülen risk analizi çalışmaları kapsamında Nijerya çıkışlı Bangkok varışlı kafes tipi bir yükü takibe aldığı ifade edildi.

Ekipler tarafından yapılan incelemede, kafes tipindeki kutuda, Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaret Konvansiyonu (CITES) Sözleşmesi Ek-1 listesi kapsamındaki nesli tükenmek üzere olan "gorilla gorilla" olduğu tespit edildi. Goril yavrusu, Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili birimlerine teslim edildi.