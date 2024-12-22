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İstanbul Havalimanı'nda 'goril' operasyonu: Nesli tükenmek üzereyken yakalandı

İstanbul Havalimanı'nda 'goril' operasyonu: Nesli tükenmek üzereyken yakalandı

13:4922/12/2024, Pazar
AA
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Nesli tükenmekte olan goril yavrusu, İstanbul Havalimanı'nda yapılan operasyonla ele geçririlerek iligli birimlere teslim edildi.
Nesli tükenmekte olan goril yavrusu, İstanbul Havalimanı'nda yapılan operasyonla ele geçririlerek iligli birimlere teslim edildi.

İstanbul Havalimanı'nda "goril yavrusu" yakalandı. Gümrük muhafaza ekipleri, goril yavrusunun neslinin tükenmek üzere olduğunu tespit etti. Küçük goril, Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili birimlerine teslim edildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, İstanbul Havalimanı'nda nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan "goril yavrusu" yakaladı.


Goril yavrusu İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

Nijerya'dan geldiği tespit edildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin, canlıların ve doğal hayatın korunması amacıyla yürütülen risk analizi çalışmaları kapsamında Nijerya çıkışlı Bangkok varışlı kafes tipi bir yükü takibe aldığı ifade edildi.


Nesli tükenmek üzere

Ekipler tarafından yapılan incelemede, kafes tipindeki kutuda, Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaret Konvansiyonu (CITES) Sözleşmesi Ek-1 listesi kapsamındaki nesli tükenmek üzere olan "gorilla gorilla" olduğu tespit edildi. Goril yavrusu, Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili birimlerine teslim edildi.

#gorilla gorilla
#İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü
#Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri
#İstanbul Havalimanı

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