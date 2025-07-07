İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Avrupa'nın en hızlı büyüyen havalimanı oldu

Sahip olduğu potansiyeli istikrarlı bir büyüme olarak yansıtan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı (ISG), Avrupa Havalimanları Konseyi (ACI) Mayıs 2025 Trafik Raporu'na göre Avrupa'da 40 milyon üstü yolcu kategorisi olan "MAJOR Havalimanları" arasında en hızlı büyüyen havalimanı oldu. ISG, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 14,9 oranında büyüme kaydederek Mayıs ayında yaklaşık 3,94 milyon yolcuya hizmet verdi. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı yolcu sayısına göre 2025 yılı başından bu yana Avrupa havalimanları arasında 9. sırada yer alıyor.

Sezonun yoğunluğu terminaldeki optimizasyonlarla karşılanıyor

Avrupa, Asya ve Afrika havayolu bağlantısında stratejik bir "hub" haline gelen Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, dinamik şekilde artan yolcu talebini karşılamak amacıyla 2024 yılından beri hayata geçirilen "Yolcu Akışını İyileştirme Projeleri" sayesinde, sınırlı kapasiteden en üst düzeyde yararlanılıyor. Terminaldeki altyapı ve hizmet yenileme çalışmaları 2025 yılında da mevcut yolcu trafiğini aksatmadan devam ederken güvenlik ve pasaport süreçlerinde gerçekleştirilen teknolojik ve operasyonel iyileştirmelerle yolculara yoğun tatil sezonunda konfor alanları oluşturuluyor.