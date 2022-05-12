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İstanbul Teknik Üniversitesinden Selçuk Bayraktar'a fahri doktora unvanı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'a fahri doktora unvanı verdi. Fahri doktora beratını İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu'nun elinden alan Bayraktar, savunma sanayisindeki çalışmaları esnasında doktorasını tamamlayamamanın burukluğunu yaşarken, kendisine layık görülen bu fahri doktor unvanıyla teselli bulduğunu ifade etti.

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Haber Merkezi AA
İstanbul Teknik Üniversitesinden Selçuk Bayraktara fahri doktora unvanı
Selçuk Bayraktar

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü 2002 mezunu olan Selçuk Bayraktar, Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlenen Milli Teknoloji Hamlesi söyleşisinde öğrencilerle bir araya geldi.

Söyleşide, geçmişten bugüne havacılık alanında yapılan çalışmaları ana hatlarıyla anlatan Bayraktar, Hezarfen Ahmet Çelebi, Osmanlı filosu ve Cumhuriyet'in ilk yıllarından örnekler verdi.

Bayraktar, teknolojiyi erken yakalamanın önemini vurgulayarak, "Hayatımızdaki çoğu yenilik savunma sanayisinde doğup büyüyor, bunun ardından sivil sahaya geçiyor. İnsansız hava araçlarını da ilerleyen dönemlerde sivil sahada göreceğiz" ifadelerini kullandı.

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"Geleceğin teknolojisi için firmalar yatırım yapıyor"

TB3 ve Kızılelma Muharip İnsansız Uçak Sistemi'nin (MİUS) devrim niteliğinde olduğunu dile getiren Bayraktar, "Geleceğin teknolojisi için firmalar bugünden çalışıyor ve yatırım yapıyor. Elimizdeki teknoloji on sene sonra belki bambaşka bir noktada olacak" diye konuştu.

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Bayraktar, insansız hava aracı yapabilmek için hem ekosistemin hem de toplumsal paradigmanın değişmesi gerektiğini belirterek, bu sebeple Türkiye Teknoloji Takımı'nı (T3 Vakfı) kurduklarını ve geleceğin yüksek teknolojisini geliştirecek öğrenciler yetiştirmek amacıyla yola çıktıklarını dile getirdi.

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Söyleşinin ardından gerçekleştirilen törende Bayraktar'a, yapmış olduğu üst düzey araştırma ve geliştirme faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ürünleriyle bilimin ve teknolojinin ilerlemesine katkıda bulunduğu, Türk teknolojilerinin dışa açılması sonucu teknik ve ekonomik gücün uluslararası düzeyde etkinlik kazanmasına imkan sağladığı, mesleğindeki çalışmalarında üstün başarısını kanıtladığı için fahri doktora unvanı verildi.

Fahri doktora beratını İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu'nun elinden alan Bayraktar, savunma sanayisindeki çalışmaları esnasında doktorasını tamamlayamamanın burukluğunu yaşarken, kendisine layık görülen bu fahri doktor unvanıyla teselli bulduğunu ifade etti.

Törenin ardından, İTÜ proje takımlarının ürettikleri çeşitli araçların sergilendiği fuaye alanında gezen Selçuk Bayraktar, kendisine yoğun ilgi gösteren öğrencilerle sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.

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Baykar Teknoloji Lideri ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, katıldığı canlı yayında Türkiye'nin yüksek teknoloji alanındaki geleceği hakkında merak edilenleri yanıtladı. İHA'ların üretimiyle savaş doktrininin değiştiğini ifade eden Bayraktar, '20 yıl önce de sorsanız bana araştırma görevlisi olarak, 'Geleceğin en etkili vurucu hava gücü İHA'lar olacak' derdim. Dünyada bu teknolojiyi en iyi kullanan kuvvet kimdir diye sorsalar bana, 'TSK' derim. Türkiye açık ara herkesten çok daha karmaşık, ileri operasyonlarda ve çok daha ileri düzeylerde İHA teknolojisini kullanıyor. Bu teknolojiyi kullanmak, adapte etmek o kadar kolay değil.' ifadelerini kullandı.


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