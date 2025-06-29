İstanbul trafiğinde 'su' krizi: Patlayan borudan fışkıran sular metrelerce yukarı çıktı

Patlayan borudan suyun metrelerce yukarıya çıktığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Büyükçekmece'de E-5 karayolu S rampa inişinde yol kenarında bulunan su borusu patladı. Borudan fışkıran sular metrelerce yukarı çıkarken trafikte aksamalar yaşandı.
İstanbul Büyükçekmece'de E-5 karayolu kenarında su borusu patladı. Sular metrelerce yukarı çıkarken, trafikte aksamalar yaşandı.
Büyükçekmece'de E-5 karayolu S rampa inişinde yol kenarında bulunan su borusu bilinmeyen bir nedenle patladı. Borudan fışkıran sular metrelerce yukarı çıktı.
Yola fışkıran sular nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
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