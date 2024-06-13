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İstanbul trafiğine Kurban Bayramı düzenlemesi: Ağır tonajlı araçların şehirden çıkışına kısıtlama getirildi

İstanbul'da Kurban Bayramı'nda şehrin trafik akışını rahatlatmak amacıyla bir dizi tedbirler alındı. İstanbul Valiliğince duyurulan tedbir kapsamında ağır tonajlı araçların 14 Haziran 2024 Cuma günü saat 06:00'dan 16 Haziran 2024 Pazar günü saat 05:00'a kadar şehirden çıkışına kısıtlama getirildiği belirtildi.

Semih Bozkuş
20:23 - 13/06/2024 Perşembe
Güncelleme: 20:37 - 13/06/2024 Perşembe
Yeni Şafak
İstanbul trafik (Foto: Arşiv)
İstanbul trafik (Foto: Arşiv)

İstanbul'da Kurban Bayramı'na yönelik trafik tedbirleri kapsamında 14-16 Haziran tarihleri arasında ağır tonajları araçların şehirden çıkışına kısıtlama getirildi.

İstanbul Valiliği, İçişleri Bakanlığı'nın "Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri Talimatı" gereğince; ağır tonajlı araçların 14 Haziran 2024 Cuma günü saat 06:00'dan 16 Haziran 2024 Pazar günü saat 05:00'a kadar şehirden çıkışına kısıtlama getirildiğini duyurdu.

Ana güzergahlar: D-100 Karayolu, Kuzey Marmara, TEM

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İçişleri Bakanlığımızın “Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri Talimatı” gereğince; 2024 Kurban Bayramı tatili ile 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılının sona ermesinin aynı döneme rastlaması nedeniyle oluşabilecek trafik yoğunluğunun en aza indirilmesi ve yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla; kamyon, çekici, tır vb. ağır tonajlı araçların, 14 Haziran 2024 Cuma günü saat 06:00'dan itibaren 16 Haziran 2024 Pazar günü saat 05:00'a kadar D-100 Karayolu, O-7 (Kuzey Marmara), O- 3(TEM) ve tüm bağlantı yolları ile ilimizin doğu çıkış yönünde seyretmesine müsaade edilmemesine, tedarik süreçlerinin aksamaması için, yaş sebze/meyve, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, posta/süreli yayın, kurbanlık ile akaryakıt taşıyan kamyon, çekici, tanker cinsi taşıtların özellikle ana arterler haricindeki güzergâhlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde istisnai olarak seyirlerine izin verilmesine karar verilmiştir."



#İstanbul
#İstanbul Valiliği
#Kurban Bayramı
#Trafik
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