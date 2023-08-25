İstanbul'da anaokulu ve bakıcı fiyatları arttı: Çocuklar büyükannelere emanet

Çalışmak zorunda kalan anneler, çocuklarını anaokuluna göndermek veya evlerine bakıcı çağırmak istediklerinde yüksek fiyatlarla karşılaşıyor. Aylık 7 bin ile 14 bin Türk lirası arasında değişen kreş fiyatları ve 30 bin lirayı bulan çocuk bakıcısı ücretleri nedeniyle aileler, aile büyüklerinden yardım almak zorunda kalıyor. Bazı aileler ise, çözümü belediyelerin sosyal imkanlarından faydalanmakta arıyor. Kreş ve anaokulu yetkilileri fiyatlara artan maliyetlerin yansıdığını belirtirken, bakıcılık hizmeti verenler ise, birebir eğitimin daha önemli olduğunu ve fiyatların talebe göre şekillendiğini söylüyor.

'Aile bütçesinin yüzde 30'u kadar olmalı'

Artan kreş fiyatları ve çocuk bakıcılarının ücretlerini değerlendiren Özel Anaokulları Derneği Başkanı Hacı Murat Kuş, "Bir bakıcının fiyatları aylık 25 bin lira düzeyinde bazı evlerde 600 dolar ile 800 dolar arasında değişiyor. Bir anaokulunun fiyatı ise yaklaşık 7 bin ile 14 bin arasında değişen rakamları telaffuz ediliyor. Haliyle okul maliyetleri de ciddi külfet haline geldi. Velilerimizin şunu bilmesi lazım ki bir okulun ücreti, bir aile bütçesinin en fazla yüzde 30'u kadar olması gerekiyor. Bunu da aileler iyi düşünmesi gerekiyor. Gerekirse devlet okuluna gönderebilirler ama eğer imkanları varsa özel okullara da göndermelerini şiddetle tavsiye ediyoruz. Çünkü akranlarıyla beraber bu çocukların eğitim almaları gerekiyor. " dedi.

'Aileler evlerine belki pimi çekilmiş el bombası almış olduklarının belki farkına bile varmayacaklar'

Murat Kuş, "Çocuğun yanında bir bakıcının kalması, bu çocuğun gelişimi açısından çok sağlıklı süreçleri olmayacağı anlamına geliyor. Bakıcı konusunda şöyle bir sıkıntı var biliyorsunuz ki yabancı dil öğrensin diye çocuklarımızı yurtdışından çok sayıda göçmen geliyor. Bunların ne çalışma izinleri olduğu sorgulanıyor ne herhangi bir sabıkası var mı yok mu, pedofili mi başka birşey mi olduğu konusunda hiç kimsenin bir fikri yok. Haliyle bu aileler evlerine belki pimi çekilmiş el bombası almış olduklarının belki farkına bile varmayacaklar." dedi.

'İstanbul'da 7-14 bin arasında değişiyor'