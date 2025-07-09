İstanbul’da sıcak alarmı: Bugün güneşten uzak durun

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, "Perşembe günü bilhassa Türkiye'nin kuzeybatısı serinliyor ancak sıcaklık esas etkisini bugün gösterecek. Hava sıcaklığı bugün zirveyi bulsa da ondan sonra kuzeybatıdan serin hava geliyor. Dolayısıyla hava biraz daha serinlemiş olacak" ifadelerini kullandı. Vatandaşlara uyarılarda da bulunan Toros, "Bugün en sıcak gün olduğu için genel anlamda güneş ışınlarından kaçınmak gerekiyor. Güneşin dik geldiği saatler daha etkili oluyor. Bu ışınlardan vücudumuzu korumakta, mümkün mertebe gölgelik ortamlarda bulunmakta fayda var. Herkesin sıcaklığa duyarlılığı farklı, yaşlı, hamile, çocuklar ve kalp hastalarının daha dikkatli olması lazım. Su ihtiyacımız artıyor, daha fazla terleme, daha fazla su ihtiyacı doğuruyor. Su tüketimine de dikkat etmek gerekli" diye konuştu.