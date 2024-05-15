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İstanbul'da tarihi Mısır Çarşısı'nda yangın paniği: Kısa sürede söndürüldü

İstanbul Eminönü'nde bulunan tarihi Mısır Çarşısı'nın çatısında yangın çıktı. Kısa süreli paniğe neden olan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

10:16 - 15/05/2024 الأربعاء
Güncelleme: 11:48 - 15/05/2024 الأربعاء
Tarihi çarşıda söndürme çalışmaları sürüyor.
Tarihi çarşıda söndürme çalışmaları sürüyor.

Eminönü'nde bulunan tarihi Mısır Çarşısı'nın çatısında saat 10.00 sıralarında bacadan kaynaklı olduğu tahmin edilen bir yangın çıktı. Restoranın bacasında çıkan yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dükkandaki müşteriler ve çalışanlar dışarı çıkarken, yangın nedeniyle kısa süreli panik yaşandı. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından büyümeden kısa sürede söndürüldü.


Yangının çıkış nedeni incelemeden sonra belli olacak. Yangının söndürülmesinin ardından restoranda ve çarşının bir bölümünde temizlik çalışması yapıldı.

"Yaralı yok, yapıda da çok önemli bir hasar yok"

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, olay yerine gelerek yangın hakkında bilgi aldı. Basın mensuplarına açıklama yapan Turan, "Bacadan kaynaklı bir yangın çıkmış. İtfaiyeci arkadaşlarımız sağ olsunlar olaya müdahale etti. Şu anda söndürüldü, soğutma işlemleri yapıldı. Çatı arasında yangın olduğu için bir duman var. Dumanın da tahliyesi bekleniyor. Herhangi bir yaralı yok. Yapıda da çok önemli bir hasar yok. Bacadan dolayı bir yangın çıkmış. Arkadaşlar onu tespit edecek" diye konuştu.



#Eminönü
#Mısır Çarşı
#İstanbul
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