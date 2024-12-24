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İstanbul'da trafik yine kilit: Yoğunluk yüzde 74'e ulaştı

İstanbul'da trafik yine kilit: Yoğunluk yüzde 74'e ulaştı

10:3224/12/2024, Salı
G: 24/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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İstanbul'un bazı bölgelerinde sabah saatlerinde başlayan ve devam eden yağmur nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.
İstanbul'un bazı bölgelerinde sabah saatlerinde başlayan ve devam eden yağmur nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul'da sabah saatlerinde yağmur etkisiyle trafik yoğunluğu arttı. Havanın yağışlı olması nedeniyle sürücüler, İstanbul trafik yoğunluğu haritasını merak ediyor. İBB Cep Trafik haritası verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 74'e ulaştı.

İstanbul'un bazı bölgelerinde sabah saatlerinde başlayan ve devam eden yağmur nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.


Yenibosna D-100 Kara Yolu'nda sürücüler yağmur nedeniyle araçlarının hızını düşürmek zorunda kalırken Mecidiyeköy mevkisi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde araçlar durma noktasına geldi.

Yoğunluk yüzde 74'e ulaştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden dün yapılan açıklamanın ardından İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur, trafikte yoğunluk yaşanmasına neden oldu.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluğu Haritasında saat 9.30 itibarıyla trafik yüzde 74 olarak ölçüldü. Bazı vatandaşlar ise yağmurda ıslanmamak için şemsiyelerini kullandı.

#İstanbul
#Trafik
#sağanak

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