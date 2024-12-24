İstanbul'da trafik yine kilit: Yoğunluk yüzde 74'e ulaştı

İstanbul'un bazı bölgelerinde sabah saatlerinde başlayan ve devam eden yağmur nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.





Yenibosna D-100 Kara Yolu'nda sürücüler yağmur nedeniyle araçlarının hızını düşürmek zorunda kalırken Mecidiyeköy mevkisi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde araçlar durma noktasına geldi.

Yoğunluk yüzde 74'e ulaştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden dün yapılan açıklamanın ardından İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur, trafikte yoğunluk yaşanmasına neden oldu.



