İstiklal bombacısının yakalandığı evden çıkan telefonlarda 'yabancı' ayrıntısı dikkat çekti

İstiklal Caddesi'ndeki hain terör saldırısını gerçekleştiren 23 yaşındaki terörist Ahlam Albashir ve gözaltına alınan diğer suç ortakları adliyeye sevk edildi. Ahlam Albashir 4 gündür gözaltında. Terörist Albashir bu süreyi tek kişilik nezarethanede geçirdi.

Terör örgütü PKK, saldırının izlerini yok etmek için Ahlam Albashir'in infazının talimatını vermişti. Ahlam Albashir'in Yunanistan'a götürülüp PKK'nın Lavrion Kampı'nda infaz edilmesinin planlandığı, terör örgütü üyelerinin yazışmalarında ortaya çıkmıştı.

Dört cep telefonu ele geçirildi

Sabah'ın haberine göre kadın terörist Ahlam Albashir'in Küçükçekmece İlçesi'ne bağlı olan Kanarya Mahallesi'nde yakalandığı Hücre Evi'nde dört cep telefonu ele geçirildiği ortaya çıktı. Kadın terörist Ahlam Albashir'in olay günü ve öncesinde kullandığı ve terör saldırısının talimatının verildiği değerlendirilen bir cep telefonunun da aralarında olduğu dört cep telefonu detaylı bir şekilde inceleniyor.

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Yabancı hat takılı

Hücre Evi'nde ele geçirilen cep telefonlarından bazılarında yapılan ilk incelemelere göre yabancı hatların takılı olduğu tespit edildi.

Hücre Evi'nde ayrıca 3.380 Amerikan Doları, 5.800 Euro, 10 bin lira nakit para, 7 adet Cumhuriyet Altını, muhtelif ziynet eşyaları, bir adet kuru sıkı tabanca ve mermiler bulunduğu ortaya çıkmıştı.

ÖZGÜN Son dakika... İstiklal Caddesi'nde patlama: 6 kişi yaşamını yitirdi, 81 kişi de yaralandı

FOTOĞRAF 7 Suriyenin kuzeyinde eğittiği teröristle Taksim İstiklal Caddesini kana bulayan terör örgütü PKKnın saldırıyı inkar yoluna gitmesi, taktik değişikliği olarak değerlendiriliyor. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre uzmanlar, örgütün yeni taktiğinin gri alan olduğunu, Arap kökenli kadının bilerek seçildiğini, eylemleri şaşırtıcı ve tartışılır kılmak istenildiğini belirttiler. GRİ ALAN TAKTİĞİNİ MERSİNDE DE UYGULADILARTaksim saldırısında Arap asıllı bir kadının özellikle seçildiğine dikkat çeken Suriye Türkmen Meclisi Eski Başkanı Semir Hafız “Örgüt, bu yöntemle hedef saptırmaya çalışıyor. Mersin’de de benzer bir taktik kullanıldı. Şayet planladıkları gibi gitse ‘Suriye’den giriş yapan DEAŞ’lı eylemi yaptı’ görüntüsü ile kendilerini aklayacaklardı. Polisimizin şehit olma pahasına verdiği mücadele ile bu oyun bozuldu. Terör İstanbul’da aynı gri alan taktiğini denedi. Bu sefer katil yakalandı ve plan yine başarısız oldu. PKK’yı yönlendiren aktörler Haseke, Rakka, Menbiç, Deyr ez-Zor’da uydurulan SDG paravan yapılanmasında olduğu gibi Suriye içi ve dış eylemlerde de Kürt kimlikli militanlar yerine özellikle Arap bir kadını kullandı” dedi. FETÖ-PKK-DEAŞLA ÇOK AKTÖRLÜ KOMPLOArap dünyasını yakından takip eden uzmanlardan Sıddık Yıldırım ise, son eylemlerde FETÖ, DEAŞ ve PKK işbirliğinin kodlarının çok açık olduğunu belirtti. FETÖ’nün seçim sürecinde çok daha aktif rol alacağını söyleyen Yıldırım şöyle konuştu: Bu seçimi büyük fırsat olarak görüyorlar. Recep Tayyip Erdoğan’ı devirecekleri bir seçimde oynayacakları rol ile Türkiye’nin siyasi, askeri, ticari, bürokratik denklemine yeniden dâhil olmanın hesaplarını yapıyorlar. Bu motivasyonla devlet içerisinde ve sivil alanda hücre düzeyinde faaliyet gösteren militanlardan kamikaze benzeri çıkışlar beklemeliyiz. Hatta son saldırılarda lojistik ve benzeri boyutta aktif rol aldıklarını düşünüyorum. PKK’nın küresel hamileri bu vasatta DEAŞ’ı, PKK safında çok daha agresif eylemlerle sahaya sürecek. Bu konuda altyapı süreci tamamlandı. Müşterek hareket ediyorlar ancak patronaj PKK’da olmasına rağmen sistematik gri alan üretiyorlar. Değişen eylem tarzı ve semboller itibarıyla bilinen şablonun çok fazla dışına çıktılar. Şaşırtmaya ve eylemleri tartışılır hâle getiriyorlar. Mersin saldırısında da aynısı yaptılar: Terör örgütünün gri alan stratejisi Terör örgütü PKK/YPG'nın üstlenmeme yoluna başvurduğu İstiklal saldırısında "gri alan" taktiği uygulayarak eylemi tartışılır kılma yoluna gittiği ifade ediliyor. PKK aynı yönteme daha önceki Mersin saldırısında da başvurmuştu.

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