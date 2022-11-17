İstiklal bombacısının yakalandığı evden çıkan telefonlarda 'yabancı' ayrıntısı dikkat çekti
Dört gündür gözaltına olan İstiklal Caddesi'nde altı vatandaşın hayatını kaybettiği patlamanın saldırganı terörist Ahlam Albashir bu süreyi tek kişilik nezarethanede geçirdi. Teröristin yakalandığı Hücre Evi'nde ele geçirilen dört cep telefonunda ise tespit edilen bir ayrıntı dikkat çekti.
İstiklal Caddesi'ndeki hain terör saldırısını gerçekleştiren 23 yaşındaki terörist Ahlam Albashir ve gözaltına alınan diğer suç ortakları adliyeye sevk edildi. Ahlam Albashir 4 gündür gözaltında. Terörist Albashir bu süreyi tek kişilik nezarethanede geçirdi.
Terör örgütü PKK, saldırının izlerini yok etmek için Ahlam Albashir'in infazının talimatını vermişti. Ahlam Albashir'in Yunanistan'a götürülüp PKK'nın Lavrion Kampı'nda infaz edilmesinin planlandığı, terör örgütü üyelerinin yazışmalarında ortaya çıkmıştı.
Dört cep telefonu ele geçirildi
Sabah'ın haberine göre kadın terörist Ahlam Albashir'in Küçükçekmece İlçesi'ne bağlı olan Kanarya Mahallesi'nde yakalandığı Hücre Evi'nde dört cep telefonu ele geçirildiği ortaya çıktı. Kadın terörist Ahlam Albashir'in olay günü ve öncesinde kullandığı ve terör saldırısının talimatının verildiği değerlendirilen bir cep telefonunun da aralarında olduğu dört cep telefonu detaylı bir şekilde inceleniyor.
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Yabancı hat takılı
Hücre Evi'nde ele geçirilen cep telefonlarından bazılarında yapılan ilk incelemelere göre yabancı hatların takılı olduğu tespit edildi.
Hücre Evi'nde ayrıca 3.380 Amerikan Doları, 5.800 Euro, 10 bin lira nakit para, 7 adet Cumhuriyet Altını, muhtelif ziynet eşyaları, bir adet kuru sıkı tabanca ve mermiler bulunduğu ortaya çıkmıştı.