İYİ Parti'den istifa eden Ağıralioğlu: Çocuklarımızın katillerinden medet ummayacağız

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP ile ilgili çıkışının arkasında olduğunu ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olan Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini açıklamasının ardından İYİ Parti'den istifa etmişti.

İYİ Parti'ye istifasını sunan İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu TBMM'de konuyla ilgili açıklamada bulundu.

İşte Ağıralioğlu'nun açıklamaları;

Bugün benim için zor bir gün. Siyasi bir mesuliyeti konuştum her zaman. Süreçlerle ilgili itirazlarım oldu. Geçen hafta irademizi beyan ettim. Şehit ailelerinden dua, kandilden Pensilvanya'dan beddua aldım. Dualar şerefim, beddualar mücadelemdir benim.

Geçen haftaki basın toplantısındaki itirazlarım, benim siyasi olarak millete verdiğim sözlerdi. Ben milletimin beni bildiği, sevdiği yerde beni bulsunlar diye kalbimi bu hatta hizaladım.

Siyasi mücadelem içinde partim ve partimin aidiyet duyduğu bu pakt içindeki pozisyonum partime yük olmaya başlamıştı. İstifam böyle bir duyguyu barındırıyor. Cumhurbaşkanlığı ortak adaylığı iradesine imza atmadım, partimin oldu bitti ile karşı karşıya bırakılıp, emeklerin 3 5 günde heba edilmesine itiraz ettim. Dayatmayı kabul edilemez bulduğumu ifade ettim. Adaylığa da başvurmadım. Benim için erdemli olan buydu. Erdemli ve zorunlu olan kısmı şurasıdır, açıklamalarımla partimin mutabık kaldığı siyasi zemini gölgeler haline geldim.

"Siyasete devam edeceğim"

İtirazlarıma, partimin rencide edilmesine, emeklerinin 3-5 günlük süreçte heba edilmesine itiraz ettim. Dayatmayı kabul edilemez bulduğumu ifade ettim. Milletvekilliği adaylığına da başvurmadım. Benim için erdemli olan buydu.

Zorunlu hale geldi istifa. Parti yetkililerine yük haline geldim. Kuralsız, ahlaksız, ilkesiz kazanmaktansa, doğruluktan kaybetmeyi seçtim. İYİ Parti'yle siyasi birlikteliğimi nihayete erdiriyorum. Siyasete devam edeceğim.

Bize dayatılan, bu dayatmanın akabinde memleketin en müstesna makamlarının şantaja maruz kaldığı gerçeğinin beni mecbur ettiği kararı verdim.

İyi Parti ile olan siyasi beraberliğimi nihayete erdiriyorum. Nihayete erdirdiğim şey, İyi Parti'nin kırmızı çizgisi olarak bildiğim şeyler. Kem söz etmem, arkadaşlarımdır. Haklarını ihlal etmem ama onlara kudret dilerim.

Ben köprüyü geçmek için bir yanlışa dayı diyecek adam değilim. Kuralsız, ahlaksız, ilkesiz, ölçüsüz kazanmaktansa; mertlikle kaybetmeyi yeğleyen siyasi dili önceledim.

"Görev değişikliklerini basından öğrendim"

Görev değişikliklerinden sonra aldığım tutumlar ortadadır. 3-4 kere görev değişikliğine maruz kaldım, bazılarının haberini basından öğrendim. Ben basından görev değişikliğimi öğrendiğim iki seferde, kendimi çok değersiz hissettim.

Genel Başkandan pazartesi günü randevu istedim. Böyle bir hassasiyet taşıyordum. Nihayetinde yol beraberliğimiz oldu. Görevleri yaparken de milletimizi utandırmadığımı, partililere yük olmadığımı düşünüyorum. Hiçbir mevkide ne milletimin ne partideki arkadaşlarımın utancı olmadım. Elimden geldiği kadar her şeyin en iyisini yapmaya çalıştım.

"Çocuklarımızın katillerinden bir şey ummayacağız"

Mücadelede edeceğiz ama yenmek için devlet millet düşmanlarına tevessül etmeyeceğiz. Çocuklarımızın katillerinden bir şey ummayacağız. Devletini uluslararası organizasyonlara şikayet etmeye kodlanmış FETÖ benzeri organizasyonların tazyiklerine maruz kalacak bütün boşlukları kapatacağız. Benim için zorunlu bir erdem olan istifa mekanizmasını bu şekilde ifade etmek zorundayım. Ben de onlara yük olmadığım için istifa ediyorum. Siyasi değerlendirmelerim olacaktır.

'Kılıçdaroğlu Alevi olduğu için karşı çıkmıyorum"

Kim diyorsa ki Yavuz Ağıralioğlu, Kılıçdaroğlu'na Alevi, HDP'ye de Kürt olduğu için karşı çıkıyor, namussuzdur.

Bana başka partilerden ne teklif oldu ne de bir istişare. Seçim sonuçlarından sonra yeni zeminler, yeni yolları daha sağlıklı düşünürüz.

Hakkı hakkıma karışmış, benden yana hakkının olduğunu düşünen herkese hakkım helaldir. Alın terlerimiz birbirine karıştı. Kıymetli hayaller kurduk, emekler verdik. Omuz omuza olduğum ve her birini çok sevdiğim İyi Parti ailesine, gösterdikleri sevgiye sonsuz teşekkür ediyorum. Onların hayallerine sadakat göstermek Türk milletine borcumuzdur. Ama siyaset sıkıştığı zamanlarda yol ayrımına bizi getiren şey, sözümüzle daha önce kendimizi bağladıklarımızdır. Saygısızlık saymasınlar.

"Memleket önceleyen bir siyasi ahlak ile yürümek zorundayız"

İYİ Parti'den hüzünle ayrılıyorum. Gerçekten üzüntü ile ayrılıyorum. Bütün arkadaşlarıma söyledim, bazen kayırlı ayrılmak kolay olurmuş. Bizim için partilerimiz de vardır ama bundan sonra yaşımız belli bir hadde vardığı için devletimiz daha çok var siyaseti önemlidir. Bizim partimiz de olacaktır ama bizim partilerimizin üstünde bir devletin varlığı esas olacaktır. Parti önceleyen değil devlet önceleyen, siyasi mücadele önceleyen değil memleket önceleyen bir siyasi ahlak ile yürümek zorundayız.

Bu siyasetin, ilkesizliğine sebep olan şey oyu bile olmaz partilerin, henüz seçimde sandığa girmemiş partilerin, hatta siyasi programında kabul edilemez madde olan partilerin kazanmak uğruna siyasi ittifaklara dahil olduğu bir ilkesizlik alanı, siyaseti de itibarsız hale getirmektedir. Çözecek olduğunuz problemlerin iktidarını hile ile kazanırsanız, millete ilkesizlikle hizmet imkanı yakalamış oluyorsunuz. İlk ve en mühim borcumuz, siyaseti bu bölücülüğün şantaj hedefi haline getiren yüzde 50+1 matematiğini değiştirmektir.

"Seçim sonucu mücadele alanımızın çerçevesini belirleyecek"

Cumhurbaşkanlığı makamını bir şantajın hedefi haline getiren, bize mahkumsunuz duygusu ile bizimle müzakere edeceksiniz imkanını şımarıklıkla birleştirip bir takım maddeleri Türk hükümetine, TBMM'ye dayatan bu münasebetsizliğin önüne geçecek olan bizleriz.

Bu seçim, ciddi siyasi temizlik yapacak bir seçimdir. Seçimin sonuçlarında milletimiz neyi destekleyecek, neyi sevecek, neyi cezalandıracak, kimin kiminle oturmasından muzdarip olduğunu belli edecek. Bunları göreceğimiz bir seçim sonucu, bizim mücadele alanımızın da çerçevesini belirleyecek.

"Susmam yönünde telkinler aldım"

Bana siyaseten şöyle telkinlerde bulundu arkadaşlarımız. Dediler ki biraz beklemek lazım. Benim hissiyatım şudur:; Şimdi susayım da kongre sürecinde konuşayım şeklindedir. Ben bu şekilde yapmayacağımı genel başkana söylemiştim. Masa ilk gerçek toplantısında çöktü. Süreç 'devleti yönetiriz' iddiasını gölgeledi.

Başka bir partiye geçecek mi?

Bana ulaşmış bana gelmiş bir teklif görüşme olmadı. Seçime 2 ay kala parti değiştirmenin söze zarar verdiği kanaatindeyim. Benim böyle bir gündemimin olmadığının bilinmesini isterim. Seçimden sonra daha sağlıklı değerlendireceğimi düşünüyorum. Vatanınıza bağlısınız, aidiyetiniz ne olursa olsun.

Ağıralioğlu'nun istifa dilekçesi



