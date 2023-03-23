İYİ Partili Koray Aydın: İnce'ye cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilebilir

"Şu an için bu yorumları yapıyoruz ama bir ay sonra, 40-45 gün sonra bu işin dozajı yukarıya doğru çıktıkça, yapılacak anketlerde kutuplaşmanın kazananlar ve kaybedenler üzerine yoğunlaşacağı dönemde, yani iki boyutlu duruma dönüşmesi durumunda kutup başı konumunda olanların dışında adaylara oy verecek insanların olaya bakış açılarının önemli oranda değişeceğini düşünüyorum. Çünkü yarış en sonunda yarışan adaylar arasındaki mücadeleye dönüşecektir. Kazanma odaklı düşündükleri için ‘Biz bugüne kadar elimizden geleni yaptık ama bu iş olmadı’ diyenlerin, yarışan adayların ‘Millet İttifakı’ adayının etrafında toplanacağını düşünüyorum, çünkü bütün siyasal mücadelelerde seçim dönemi yaklaştıkça bu gerçekliği yıllardır bütün seçimlerde gördük. Aynı şey tekrarlanacaktır, çünkü bu seçim artık bir Türkiye meselesi haline geldi, çünkü Türkiye’nin bu seçiminin mutlaka kazanılması gerektiği konusunda hemfikir haline gelmiş milyonlarca insan var. Ben ilk defa Türkiye’de bir seçimde bu inanca sahip o milyonlarca insanın bütünlüğü sağlamak adına ciddi bir çalışmasının da olacağını düşünüyorum. O bakımdan Muharrem İnce’nin geçen zaman içerisinde mutlaka CHP ile görüşme trafiği devam edecektir, böyle bir durumda çekilmesi halinde ülkenin geleceğiyle ilgili önemli bir karara katkı sağlamış bir insan olarak da bana göre tarihteki yerini alır. Bunu yapmadığı takdirde, en kötü ihtimalle seçim ikinci tura kalır ama ben bu seçimin ikinci tura kalacağını düşünmüyorum."