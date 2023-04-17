İYİ Parti'nin seçim beyannamesinde sapkınlığa yasal güvence vaadi: Saadet Partisi ne diyecek?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
14 Mayıs seçimlerine Yedili Masa'daki ortaklarıyla birlikte giren İYİ Parti'de seçim beyannamesi açıklandı.
Sapkınlığa yasal koruma vaadi
Beyannamede ‘Kadına Yönelik Şiddet’ başlığı altında 'cinsel yönelim ayrımcılığıyla mücadele' bahanesiyle, aileyi yok etmek ve toplumu cinsiyetsizleştirmek adına tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de meşrulaştırılmaya çalışılan LGBT gibi eşcinsel sapkın akımlara yasal ve hukuki koruma vadedildi.
Söz konusu maddede şu ifadeler yer aldı;
- "Cinsel yönelime dayalı ayrımcılığın önüne geçmek adına herkesin eşit olduğu ilkesini benimseyeceğiz ve cinsel yönelimden dolayı uygulanan şiddete yönelik hukuki tedbirleri artırıp güçlendireceğiz."
Karamollaoğlu: Haydi oradan! Nereden çıkardın böyle saçmalığı?
İYİ Parti aile kurumunu adeta dinamitleyen sapkın akımlara 'yasal' koruma vadederken Yedili Masa'nın bir diğer ortağı Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise bu duruma şiddetle karşı çıkmıştı.
Geçtiğimiz ay Saadet Partisi Genişletilmiş İl Divanı programında konuşan Karamollaoğlu, aile mefhumu bozulursa toplumun ayakta tutulamayacağını söyleyerek şu açıklamada bulunmuştu;