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İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 10 zanlıdan 5'i tutuklandı

İzmir'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı. Bornova'da gerçekleşen operasyonda yapılan aramalarda bir mağarada gizlenmiş vaziyette bir miktar benzin, elektrikli kapsüller, jel dinamit lokumu, bomba yapımında kullanılan malzemeler, tabanca ve uzun namlulu silah ele geçirildi.

10:39 . 18/09/2023 Pazartesi
AA
Bornova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi tutuklandı.

Bornova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında Bornova ilçesinin kırsal bölgesinde, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekiplerinin katılımıyla arama yapıldı. Dedektör köpeklerin de kullanıldığı operasyona Bomba İmha ve Olay Yeri İnceleme ekipleri de destek verdi.

Bomba malzemeleri ele geçirildi

Bir mağarada gizlenmiş vaziyette bir miktar benzin, elektrikli kapsüller, jel dinamit lokumu, bomba yapımında kullanılan malzemeler, tabanca ve uzun namlulu silah ele geçirildi.

Zanlılardan 5'i tutuklandı

Soruşturma çerçevesinde 10 zanlı yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda da ruhsatsız tabancı, 2 otomatik av tüfeği, 19 tabanca fişeği ve 27 av tüfeği fişeği ile dijital materyaller bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 zanlıdan 5'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



#İzmir
#DEAŞ
#İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı
30 dakika önce
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