İzmir'in bitmek bilmeyen çilesi: Kentsel dönüşüm mağdurları "15 yıllık bekleyiş yeter!" diyerek isyan etti

"İzmir'de yıllardır süren kentsel dönüşüm mağduriyeti, nihayet gün yüzüne çıkmıştır. Son günlerde yaşanan tutuklamalar, yolsuzluk iddiaları ve kamuoyuna yansıyan gelişmelerin ardından, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cemil Tugay da bu konudaki sessizliğini bozmak zorunda kalmıştır. Görünen o ki panik butonuna basılmış ve alelacele yapılan açıklamalarla kamuoyu yatıştırılmaya çalışılmaktadır. Sayın Cemil Tugay'ın "inşaatlar başlayacak, mağduriyetler giderilecek" yönündeki beyanları elbette dikkatimizden kaçmamıştır. Ancak bu açıklamalar, yıllardır bu sürecin mağduru olan biz hak sahiplerini ikna etmekten çok uzaktır. 15 yıldır süren çilemiz, gecikmeler, güvensizlik ve ihmal zinciri bu sözlerle son bulmaz. Bugün Sayın Tugay'a açık ve net sorular yöneltiyoruz;

"İzmir'de yıllardır süren kentsel dönüşüm mağduriyeti, nihayet gün yüzüne çıkmıştır. Son günlerde yaşanan tutuklamalar, yolsuzluk iddiaları ve kamuoyuna yansıyan gelişmelerin ardından, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cemil Tugay da bu konudaki sessizliğini bozmak zorunda kalmıştır. Görünen o ki panik butonuna basılmış ve alelacele yapılan açıklamalarla kamuoyu yatıştırılmaya çalışılmaktadır. Sayın Cemil Tugay'ın "inşaatlar başlayacak, mağduriyetler giderilecek" yönündeki beyanları elbette dikkatimizden kaçmamıştır. Ancak bu açıklamalar, yıllardır bu sürecin mağduru olan biz hak sahiplerini ikna etmekten çok uzaktır. 15 yıldır süren çilemiz, gecikmeler, güvensizlik ve ihmal zinciri bu sözlerle son bulmaz. Bugün Sayın Tugay'a açık ve net sorular yöneltiyoruz;

Ayrıca şunu da önemle belirtmek isteriz; bizler tapu sahibi vatandaşlar tam 15 yıldır mağduruz. Bu mağduriyetin maddi boyutu her geçen gün artmakta. Şimdi ise TÜFE/TEFE enflasyon artışı nedeniyle, hak sahiplerine ev tesliminden sonra belediyeye ödememiz gereken tutarlar da katlanmış durumda. Sayın Başkan, bununla ilgili herhangi bir düzenleme veya telafi planınız var mı? Hak sahiplerinin ne kadar ödeyeceği hakkında somut, şeffaf ve adil bir yaklaşımınız olacak mı? Sayın Tugay, mağduriyetimizi kabul ettiğinizi ve yaşanan aksaklıklardan "üzüntü duyduğunuzu" ifade etmişsiniz. Ancak bizler, bir belediye başkanından sadece üzüntü değil, sorumluluk ve liderlik bekliyoruz. Neden bugüne kadar bizim yanımızda olmadınız? Neden "Ben buradayım, yanınızdayım" diyemediniz? Bugün buradan, tüm İzmir halkına ve kamuoyuna sesleniyoruz; Artık mağdur rolü oynayan değil, mağduriyetimizi çözen bir belediye yönetimi istiyoruz. Sorunlarımızı görmezden gelen değil, gönlümüze dokunan bir başkan istiyoruz. Yıllardır yalnız bırakıldık. Artık yeter! Gerçekçi olun, somut konuşun. Hayata geçirilebilir projelerden ve kesin tarihlerden söz edin. Beklemekten yorulduk. Bu mağduriyet son bulana kadar susmayacağız!"