İzmir'in bitmek bilmeyen çilesi: Kentsel dönüşüm mağdurları "15 yıllık bekleyiş yeter!" diyerek isyan etti

İzmir'de yıllardır tamamlanamayan kentsel dönüşüm projeleri, hak sahiplerinin sabrını taşırdı. Kentsel dönüşüm mağdurları, basın açıklaması yaparak çözüm çağrısında bulundu.
Uzundere Kentsel Dönüşüm Platformu adına basın açıklaması yapan Eray Uslu, yaşanan mağduriyetin artık tahammül sınırlarını aştığını belirterek, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a "somut ve takvimlendirilmiş" çözüm çağrısında bulundu. Geçmiş dönemde yaşanan usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarının ardından yaşanan gelişmelerin kamuoyuna yansıdığını hatırlatan platform sözcüsü, Başkan Tugay'ın yaptığı son açıklamaları da "panik haliyle yapılan, geçici yatıştırma çabaları" olarak nitelendirdi. Uslu, "Sayın Başkan'ın ‘inşaatlar başlayacak, mağduriyetler giderilecek' şeklindeki beyanları yıllardır yaşadığımız güven kaybını onarmaya yetmez" dedi.
TAPU VAR AMA EV YOK
Tapu sahibi oldukları halde 15 yıldır evlerine kavuşamayan yurttaşlar, bu süreçte ciddi maddi kayıplar yaşadıklarını, özellikle son yıllarda TÜFE/TEFE farkları nedeniyle belediyeye ödemeleri gereken bedellerin katlandığını ifade etti. Başkan Tugay'ın "üzüntü" ifadelerinin yetersiz olduğunu vurgulayan Uslu, "Artık üzüntü değil, çözüm ve liderlik görmek istiyoruz. Beklemekten yorulduk. Gerçekçi, net ve uygulanabilir bir yol haritası şart" dedi.
AÇIKLAMALAR KAMUOYUNU YATIŞTIRMAYA YÖNELİK
Uzundere Kentsel Dönüşüm Platformu Sözcüsü Eray Uslu tarafından yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:
ENFLASYON NEDENİYLE ÖDEMELER ARTTI
Ayrıca şunu da önemle belirtmek isteriz; bizler tapu sahibi vatandaşlar tam 15 yıldır mağduruz. Bu mağduriyetin maddi boyutu her geçen gün artmakta. Şimdi ise TÜFE/TEFE enflasyon artışı nedeniyle, hak sahiplerine ev tesliminden sonra belediyeye ödememiz gereken tutarlar da katlanmış durumda. Sayın Başkan, bununla ilgili herhangi bir düzenleme veya telafi planınız var mı? Hak sahiplerinin ne kadar ödeyeceği hakkında somut, şeffaf ve adil bir yaklaşımınız olacak mı? Sayın Tugay, mağduriyetimizi kabul ettiğinizi ve yaşanan aksaklıklardan "üzüntü duyduğunuzu" ifade etmişsiniz. Ancak bizler, bir belediye başkanından sadece üzüntü değil, sorumluluk ve liderlik bekliyoruz. Neden bugüne kadar bizim yanımızda olmadınız? Neden "Ben buradayım, yanınızdayım" diyemediniz? Bugün buradan, tüm İzmir halkına ve kamuoyuna sesleniyoruz; Artık mağdur rolü oynayan değil, mağduriyetimizi çözen bir belediye yönetimi istiyoruz. Sorunlarımızı görmezden gelen değil, gönlümüze dokunan bir başkan istiyoruz. Yıllardır yalnız bırakıldık. Artık yeter! Gerçekçi olun, somut konuşun. Hayata geçirilebilir projelerden ve kesin tarihlerden söz edin. Beklemekten yorulduk. Bu mağduriyet son bulana kadar susmayacağız!"