Kandil’e sadakat yemini etmiş

PKK bağlantıları nedeniyle tutuklanan CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in, dağ kadrosundaki veya cezaevindeki PKK’lı teröristlerin ‘Değer Ailesi’ olarak adlandırılan yakınlarına belediyede iş verdiği ve para yardımı yaptığı ortaya çıktı. Ahmet Özer’in talimatıyla PKK’nın sözde ‘Değer Ailelerinin’ bir kısmının belediyeye bağlı taşeron şirketler üzerinden işe alındığı, işe alınamayan ‘Değer Ailelerine’ ise farklı isimler altında yardım bahanesiyle para aktarıldığı da iddia edildi. Makam odasında PKK’yı öven kitaplar da bulunan Ahmet Özer’in kendi el yazısıyla yazdığı ve yine PKK’yı öven çok sayıda metin ele geçirildiği de gelen bilgiler arasında.





ADAY OLMA ŞARTI 'YEMİN'

Öte yandan CHP ve DEM Parti arasındaki ‘Kent uzlaşısı’yla aday gösterilen ve belediye başkanı seçilen Ahmet Özer’in, aday olmadan önce PKK’ya ‘Sadakat yemini’ yaptığı da ortaya çıktı. İtirafçı beyanlarına yansıyan bilgilere göre, ‘Kent uzlaşısı’ kapsamında Esenyurt’tan aday gösterilmesi için adı PKK elebaşlarından Duran Kalkan’a iletilen Ahmet Özer için Kalkan’ın ‘sadakat yemini’ şartı koştuğu tespit edildi. Sadakat yemini için Diyarbakır’daki örgütün hücre evine giden Özer’in yeminden önce yabancı bir GSM hattı üzerinden PKK elebaşlarından Duran Kalkan ve Bese Hozat’la bir görüşme gerçekleştirdiği, bu görüşmenin ardından kayıt altına alınan sadakat yemini ettiği de iddia edildi.





DÜĞÜMÜ MASAK ÇÖZECEK

Esenyurt Belediyesi’nin tamamına genişleyen soruşturmanın sonuçlanması için MASAK raporu bekleniyor. Belediye ve Özer’in şahsi banka hesap hareketleri incelemeye alınırken, belediye kasasından örgüte ve değer ailelerine yapılan yardım miktarı ile belediye ihalelerinin kimlere nasıl verildiğinden ihale alanların terör örgütleri ile ilişkisine kadar birçok soru cevap bulacak.





Ahmet Özer

Kardeşini yakın koruması yapmış

CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in görevden uzaklaştırılmasının ardından belediyede istihdam edilen ve Özer’le akrabalık bağı belirlenen 7 kişinin iş akitleri sonlandırıldı. Seçimler sonrası 19 Nisan'da işe alınan Özer'in kardeşi A.Ö'nün yakın koruma olarak göreve başladığı, kuzeni M.M.Y'nin de iş yeri ruhsatları danışmanı olarak görev yaptığı, yeğenleri M.S.Ö. ile M.E.K'nin özel kalem personeli olarak çalıştığı tespit edildi. Belediyede 20 Nisan'da işe alınan Özer'in kayınbiraderi M.G'nin imar, ruhsat işleri koordinatörü olarak göreve başladığı, kuzeni B.F.Y'nin de özel kalem personeli olarak görev yaptığı, yakını S.Ç'nin ise istisnai kadrodan memur olduğu anlaşıldı.





Özer'in tutukluluğuna itiraz reddedildi

"PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in avukatları, tahliye talebinde bulundu. Nöbetçi asliye ceza mahkemesi, Özer'in avukatları tarafından sunulan itiraz dilekçesi üzerindeki incelemesini tamamladı. Mahkeme, Özer'in tahliye talebini reddetti.





Aksoy ilk encümen toplantısını yaptı

Esenyurt Belediye Başkan Vekili ve Vali Yardımcısı Can Aksoy, ilk belediye encümen toplantısına başkanlık yaptı. Toplantıda, engelli çocuk parkları yapılması, pazarlarda dileyen vatandaşın şüphelendiği kilo ölçümlerini yapabileceği tartı aletlerinin yerleştirilmesi, pazar alanlarında kadınların ulaşabileceği sıhhi alanların düzenlenmesi ve "Alo Zabıta" hattı kurularak pazar nizamının sağlanması kararlaştırıldı.















