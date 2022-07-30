Gündem Katil suç makinası çıktı Tabancayla vurduğu Elif Güneşi hastaneye bırakıp kaçmıştı
İSTANBUL

Katil suç makinası çıktı: Tabancayla vurduğu Elif Güneş'i hastaneye bırakıp kaçmıştı

Ümraniye'de 32 yaşındaki kuaför Elif Güneş’i 'son kez görüşelim' diye çağırdığı aracında öldürüp kaçan eski sevgilisi Koray Gülbar, Kadıköy’de yakalandı. Uyuşturucudan 17, hırsızlıktan 3, kasten yaralamadan 2 ve tehdit-hakaret suçlarından 2 olmak üzere toplamda 24 suç kaydının olan katil zanlısı adliyeye sevk edildi.

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Şahin Şen Yeni Şafak
Katil suç makinası çıktı: Tabancayla vurduğu Elif Güneşi hastaneye bırakıp kaçmıştı
Koray Gülbar

Ümraniye'de 32 yaşındaki kuaför Elif Güneş’i 'son kez görüşelim' diye çağırdığı aracında öldürüp kaçan eski sevgilisi Koray Gülbar, Kadıköy’de yakalandı... Geçtiğimiz cumartesi saat 22.30’da Üsküdar'da meydana gelen olayda, Ümraniye'de kuaförlük yapan Elif Güneş, kendisi gibi kua-för olan ve 10 yıllık ilişkileri 1 ay önce biten eski erkek arkadaşı Koray Gülbar tarafından rahatsız ediliyordu.

Elif Güneş
Elif Güneş

HASTANEYE BIRAKIP KAÇTI

Geçtiğimiz hafta Gülbar, eski sevgilisine tokat attı. Olaydan sonra Güneş’i arayan Gülbar ‘son kez görüşelim, sana anlatacaklarım var’ dedi. Teklifi kabul eden Güneş, Kadıköy'e gitti. İkili daha sonra araç ile Üsküdar’a geçti. Tartışma başlayınca yanında bulunan silahı ateşleyen Gülbar eski sevgilisi Elif Güneş’i vurdu. Katil zanlısı Gülbar, Elif Güneş’in cansız bedenini yine Güneş’in aracıyla Haydarpaşa Numune Hastanesi bahçesine bırakarak kaçtı.

YANLIŞLIKLA OLDU

Polis, yardım ve yataklık eden 4 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince gözaltına alındı. Özel ekip katil zanlısını yakalamak için titiz bir çalışma başlattı. Önceki gece katil zanlısı gizlendiği adreste yakaladı. Uyuşturucudan 17, hırsızlıktan 3, kasten yaralamadan 2 ve tehdit-hakaret suçlarından 2 olmak üzere toplamda 24 suç kaydının olan katil zanlısı adliyeye sevk edildi. Şüpheli Koray Gülbar adliyeye sevk edilirken olayın kazayla olduğunu öne sürerek; “İnsan sevdiğini öldürmez. Ben katil değilim. Yanlışlıkla oldu.” diyerek bağırdı.

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