Kemal Kılıçdaroğlu: 6 değil yeri gelirse 16'lı da 26'lı da masa kurarım

İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale de bu iddiayı destekler nitelikte yaptığı açıklamada, "İstanbul, Ankara ve diğer belediyeleri bizim sayemizde aldınız" imasında bulunup, "Biz İYİ Parti olarak seçim ve belediye kazanmak, yereldeki gücümüzü göstermek istiyoruz" sözleriyle, "Yerel seçimlere ayrı girebiliriz" mesajı verdi.

Kendisine yöneltilen eleştirilere de değinen Kılıçdaroğlu, "Bu ülkenin aydınlığı için, huzuru için, herkesin kazanacağı bir ortamı yaratmak için 6 değil yeri gelirse 16'lı da 26'lı da masa kurarım. İşin felsefesini anlamış değiller. Demokrasinin ne olduğunu, demokrasiyi savunmak için insanların bir araya gelmesi gerektiğini hala içselleştiremediler. Olaya bireysel pencereden bakıyorlar, 'Ben yoksam hiçbir şey yok' demek olmaz. Demokrasi için bir araya geleceğiz. Düne kadar kavga ettik de ne oldu? Cumhuriyet tarihinde ilk kez birbirinin rakibi olan partiler bir araya geldiler, demokrasiyi savundular" dedi.