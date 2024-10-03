Kıbrıs Adası için tarih belli oldu: Taraflar 15 Ekim'de bir araya gelecek

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, Kıbrıs Adası'ndaki tarafların 15 Ekim'de bir araya geleceğini duyurdu. BM Genel Sekreteri Guterres, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve GKRY lideri Hristodulidis'i gayri resmi istişarelere davet etmişti.
Birleşmiş Milletler (BM), Kıbrıs Adası'ndaki tarafların 15 Ekim'de bir araya geleceğini bildirdi.
BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuya ilişkin açıklama yaptı.
Dujarric, tarafların katılacağı "gayriresmi akşam yemeğinin" 15 Ekim'de gerçekleşeceğini kaydetti.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis'i ekim ayında gayri resmi istişarelere davet ettiği bildirilmişti.
İki tarafın da daveti kabul ettiği, görüşmelerin New York'ta gerçekleşeceği aktarılmıştı.