BM Sekreteri Guterres'ten 'gayri resmi istişare' adımı: Kıbrıs'taki taraflar bir araya gelecek

Kıbrıs adasındaki taraflar bir araya gelecek. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve GKRY lideri Nikos Hristodulidis ile ayrı ayrı ikili görüşmeler gerçekleştirerek tarafları ekim ayında gayri resmi istişarelere davet ettiği bildirildi. Yapılan açıklamada her iki tarafın da söz konusu daveti kabul ettiği aktarılarak istişarelerin New York'ta yapılabileceği ifade edildi.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Kıbrıs adasındaki tarafları gayri resmi istişareler için ekimde bir araya getireceği bildirildi.
BM Sözcüsü Stephane Dujarric, konuya ilişkin duyuruyu günlük basın toplantısında yaptı.
Taraflar 'gayri resmi istişareleri' kabul etti
Guterres'in, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ile ayrı ayrı ikili görüşmeler gerçekleştirdiğini aktaran Dujarric, her iki tarafı ekim ayında gayri resmi istişarelere davet ettiğini kaydetti.
Dujarric, istişarelerde Kıbrıs meselesinde nasıl bir yol izleneceğinin görüşüleceğini belirtti.
Görüşmeler New York'ta
"İki tarafın da kabul ettiğini bildirmekten memnuniyet duyarız." diyen Dujarric, istişarelerin büyük ihtimalle New York'ta gerçekleşeceğini söyledi.
İstişarenin adresi neden ABD?
Görüşmelerin New York'ta yapılacak olması ise dikkat çekti.
Zira ABD, Türkiye ve KKTC'ye karşı Ada'yı günden güne askeri açıdan güçlendiren hamlelerde bulunuyor.
Askeri yığınaklarıyla Kıbrıs Adası'nı Amerikan üssü haline getirmeye çalışan ABD, enerji kaynakları üzerinde kontrol sağlamak ve bölgedeki enerji güvenliğini garanti altına almak amacıyla Rum yönetimiyle "İkili Savunma İşbirliği Yol Haritası" anlaşması imzaladı.
Son olarak GKRY yönetimine karşı silah ambargosunu askıya alan kararın süresini bir kez daha uzatan ABD ayrıca, terör devleti İsrail'e de buradaki askeri varlığıyla destek veriyor.