BM Sekreteri Guterres'ten 'gayri resmi istişare' adımı: Kıbrıs'taki taraflar bir araya gelecek

Birleşmiş Milletler (BM) 79'uncu Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs sorununa ilişkin dünyaya net mesajlar verdi. Kıbrıs meselesine adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm getirilmesi için samimi irade ortaya koyan tarafın daima Kıbrıs Türkleri ve Türkiye olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Federasyon modeli artık geçerliliğini tamamen yitirmiştir." dedi. Ada’da iki ayrı devlet ve iki ayrı halk olduğunu vurgulayan Erdoğan, Kıbrıs Türklerinin müktesep hakları olan egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüleri yeniden tescil edilmesi ve tecridin artık son bulması gerektiğini belirtti.