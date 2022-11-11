KKTC Türk Devletleri Teşkilatı’na Gözlemci üye olarak kabul edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan’ın Semerkant kentinde Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’ne katıldı. Erdoğan Zirve’de yaptığı konuşma, "Kardeşlik hukukumuzun gereğini yerine getirerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, Teşkilatımıza gözlemci üye olmasını kabul ettik" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Adım adım… O da olacak! Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türk Devletleri Teşkilatı’na Gözlemci üye olarak kabul edildi. Her zaman her yerde KKTC’nin yanındayız" dedi.

Adım adım… O da olacak!



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türk Devletleri Teşkilatı’na Gözlemci üye olarak kabul edildi.



Her zaman her yerde #KKTC’nin yanındayız.



🇹🇷🇦🇿🇰🇿🇰🇬🇺🇿🇭🇺🇹🇲 @Turkic_States pic.twitter.com/kwwS3p0Uoa REKLAM November 11, 2022