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POLİTİKA

KKTC Türk Devletleri Teşkilatı’na Gözlemci üye olarak kabul edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan’ın Semerkant kentinde Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’ne katıldı. Erdoğan Zirve’de yaptığı konuşma, "Kardeşlik hukukumuzun gereğini yerine getirerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, Teşkilatımıza gözlemci üye olmasını kabul ettik" dedi. Bakan Çavuşoğlu da, "Adım adım… O da olacak! Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türk Devletleri Teşkilatı’na Gözlemci üye olarak kabul edildi. Her zaman her yerde KKTC’nin yanındayız" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi DHA Yeni Şafak
KKTC Türk Devletleri Teşkilatı’na Gözlemci üye olarak kabul edildi
KKTC ve Türk Devletleri Teşkilatı bayrakları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan’ın Semerkant kentinde Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’ne katıldı. Erdoğan Zirve’de yaptığı konuşma, "Kardeşlik hukukumuzun gereğini yerine getirerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, Teşkilatımıza gözlemci üye olmasını kabul ettik" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Adım adım… O da olacak! Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türk Devletleri Teşkilatı’na Gözlemci üye olarak kabul edildi. Her zaman her yerde KKTC’nin yanındayız" dedi.

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