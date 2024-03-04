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Kocaeli'de limandaki atık tankında patlama

Kocaeli'nin Derince ilçesindeki özel limanda, atık tankında patlama oldu. Patlama sonrası çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kocaeli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Derince ilçemizde bulunan liman çevresindeki atık tankında küçük çaplı bir patlama meydana gelmiştir. Olayla ilgili bilgi sahibi olunur olunmaz Vali Seddar Yavuz'un talimatları doğrultusunda olay mahalline AFAD, itfaiye, sağlık ve güvenlik güçleri yönlendirilmiştir. İlgili birimlerimizce gerekli güvenlik tedbirleri alındıktan sonra soğutma çalışmalarına başlanmıştır. Herhangi bir yaralanma olmamakla birlikte, meydana gelen olayla ilgili inceleme başlatılmıştır" denildi.

16:44 - 4/03/2024 Pazartesi
DHA
Kocaeli'de limandaki atık tankında patlama
Kocaeli'de limandaki atık tankında patlama

Kocaeli'nin Derince ilçesindeki özel limanda, atık tankında patlama oldu. Patlama sonrası çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Derince ilçesindeki özel bir liman içerisindeki atık tankında, saat 10.30 sıralarında patlama meydana geldi. Patlama sonrası yangın çıktı. İhbarla limana polis, itfaiye, AFAD ve acil sağlık ekipleri geldi. Küçük çaplı olduğu anlaşılan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Valilikten ilk açıklama

Kocaeli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Derince ilçemizde bulunan liman çevresindeki atık tankında küçük çaplı bir patlama meydana gelmiştir. Olayla ilgili bilgi sahibi olunur olunmaz Vali Seddar Yavuz'un talimatları doğrultusunda olay mahalline AFAD, itfaiye, sağlık ve güvenlik güçleri yönlendirilmiştir. İlgili birimlerimizce gerekli güvenlik tedbirleri alındıktan sonra soğutma çalışmalarına başlanmıştır. Herhangi bir yaralanma olmamakla birlikte, meydana gelen olayla ilgili inceleme başlatılmıştır" denildi.

Patlamanın nedeni 'gaz sıkışması'

İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme A.Ş. (İZAYDAŞ) Gemi Atıkları Kabul Tesisi'nin atık tankları bölümünde meydana gelen patlamayla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Derince Limanı'nda bulunan Gemi Atıkları Kabul Tesisimizde, atık tankları bölümünde gaz sıkışması nedeniyle ufak çaplı bir patlama meydana gelmiştir. Otomatik yangın sisteminin devreye girmesi ve İZAYDAŞ acil durum ekiplerinin müdahalelerinin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin etkin soğutma çalışmaları ile olay kontrol altına alınmıştır. Olayda herhangi bir can ve mal kaybı meydana gelmemiştir" ifadelerine yer verildi.



#Kocaeli
#patlama
#Derince
#atık tankı
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