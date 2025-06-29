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Konvoyda ateş açıp polisten kaçtılar: Ankara'da düğün magandaları yakalandı

Konvoyda ateş açıp polisten kaçtılar: Ankara'da düğün magandaları yakalandı

23:1029/06/2025, Pazar
G: 30/06/2025, Pazartesi
IHA
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Şüphelilerin üzerinde ve araçta yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ve 5 adet fişek ele geçirildi.
Şüphelilerin üzerinde ve araçta yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ve 5 adet fişek ele geçirildi.

Başkent Ankara'da bir düğün konvoyunda havaya silahla ateş açıldı. Daha sonra ise araçtaki şahıslar polisin "dur" ikazına uymayarak kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucu araç ve içerisindeki üç kişi yakalandı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir düğün konvoyunda havaya ateş açan şüpheliler yakalandı.

Olay, Mamak ilçesi Yatıkmusluk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, düğün konvoyunda Fiat Egea marka bir araçtan havaya ateş açıldı. Daha sonra ise araçtaki şahıslar polisin "dur" ikazına uymayarak kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucu araç ve içerisindeki A.A., K.A. ve A.İ.A. isimli şüpheliler Köşeli Sokak'ta yakalandı. Olay yerine gelen düğün sahipleri ise görevlilere sözlü ve fiziksel olarak mukavemette bulunarak, şüphelileri kaçırmaya çalıştı. Şüphelilerin üzerinde ve araçta yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ve 5 adet fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili çok yönlü tahkikatın devam ettiği öğrenildi.



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