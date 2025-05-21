Konya'da cezaevine uyuşturucu sokan avukata 46 yıl hapis istemi

Halise Karapınarlı'yı ihbar eden tutuklu M.T. ifadesinde, "K.A. Halise Karapınarlı'dan uyuşturucu maddeyi satın alarak koğuşa getirmişti. Koğuşta da maddenin bir kısmını M.E. ile paylaşarak kullanmışlardı. Dosyalarımla ilgili Halise'ye vekalet verdim. Bu tarihten yaklaşık olarak 3-4 gün öncesinde M.E. bana, Halise'nin yine uyuşturucu madde getireceğini, bu maddeleri teslim alıp kendisine getirmemi istedi. Yakalandığı gün Halise benimle görüşmek için cezaevine gelmişti. Halise'nin bana M.E.'ye vermek üzere uyuşturucu madde getireceğini biliyordum. Bu nedenle uyuşturucu madde ile ilgili olarak arkadaşlarımın herhangi bir sıkıntı yaşamaması için gündüz saatlerinde infaz koruma baş memurları ile görüşmek istediğimi söyledim. Yaptığım görüşmede Halise Karapınarlı isimli bir avukatın, benimle görüşmek için geleceğini benimle birlikte aynı koğuşta kalan kişilere vermek üzere uyuşturucu madde getireceğine dair bilgi verdim. Halise'nin yanına görüşmek için gittim. Görüşme sırasında oda içerisinde bulunan masanın kenarında bir poşetin içerisinde uyuşturucu olarak düşündüğüm madde bulunuyordu. Halise, eliyle bu maddeyi işaret etti. Ben de bu maddeyi aldım. Daha sonra avukat ile görüşmemiz bitti. Görüşme bitiminde bu avukattan teslim almış olduğum maddeyi, kurum baş memurlarına verdim" dedi.