Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Konya
Konya'da yolcu otobüsü devrildi 13 kişi yaralandı

Konya'da yolcu otobüsü devrildi 13 kişi yaralandı

16:3614/05/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Can kaybının yaşanmadığı kazada, 13 yolcu yaralanarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Can kaybının yaşanmadığı kazada, 13 yolcu yaralanarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 13 kişi yaralandı.

Antalya'dan Konya yönüne seyir halinde olan, sürücüsünün henüz kimliği tespit edilemeyen 42 AZY 889 plakalı yolcu otobüsü, Beyşehir-Antalya kara yolunun 5. kilometresinde devrildi.


Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan otobüsteki 13 kişi, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.





#Beyşehir
#KAZA
#TRAFİK KAZASI
#yolcu otobüsü
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Sakanlığı sözleşmeli personel alımı sonuçları açıkladı: İşte ÖSYM KPSS-2025/4 yerleştirme sonuç sorgulama ekranı