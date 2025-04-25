Konya’nın su yönetiminde dijital güvenlik dönemi

Konya Büyükşehir Belediyesi, dijitalleşen dünyada kesintisiz hizmet sunma hedefi doğrultusunda altyapısını güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda hayata geçirilen Mobil Veri Merkezi Sistemi, sabit sistemle paralel çalıştığından biri diğerinin yerine hizmet verebilme özelliğiyle öne çıkıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, KOSKİ Genel Müdürlüğü’nün afetler başta olmak üzere her türlü olağanüstü duruma karşı hazır olmak için klasik veri merkezi anlayışının ötesinde yerel yönetimlerde bir ilk olarak Mobil Veri Merkezi Sistemi’ne geçtiğini ifade etti. KOSKİ’nin 6 Şubat depremlerinin ardından edindiği tecrübelerle yapımı hızlandırılan sistem sayesinde kritik altyapılarda sürekliliği sağladığını kaydeden Başkan Altay, merkezin su yönetimi sistemlerinin özellikle kriz anlarında çalışır durumda olması ve vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanabilir hale gelmesini sağlayabildiğini söyledi.





SİSTEM ‘AKTİF-AKTİF’ PRENSİBİYLE ÇALIŞIYOR

KOSKİ Genel Müdürlüğü’nün, sadece veri güvenliğini değil; aynı zamanda fiziksel hareket kabiliyetini de esas alan bu sistemle yerleşik Harezmi Veri Merkezi ile Ali Kuşçu Mobil Veri Merkezi’ni eş zamanlı olarak "aktif-aktif" prensibiyle çalışacak şekilde tasarladığını dile getiren Başkan Altay, "Bu iki veri merkezimiz, birbirleriyle anlık veri paylaşıyor ve biri diğerinin görevini devralabiliyor. Böylece herhangi bir sistem arızası, elektrik kesintisi ya da benzeri bir teknik aksaklık yaşansa dahi kurumda bir kesinti hissedilmeden hizmet verilmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.





TAŞINABILIR ÖZELLIĞE SAHIP

Ali Kuşçu Veri Merkezi’nin lokasyon bağımsız çalışabilme özelliğinin bulunduğuna da değinen Başkan Altay, "Sunucular, network, internet alt yapısı, enerji alt yapısı ve iklimlendirme sistemleri gibi tüm bileşenleri ve teknik personelin çalışma ortamı ile konteyner içerisinde tasarlanan Ali Kuşcu Mobil Veri Merkezi, ihtiyaç halinde istenilen yere taşınabilecek özelliklere sahip" diye konuştu.





YÜZDE 99,9 ERİŞİLEBİLİRLİK ORANI

Başkan Altay, "İki farklı lokasyondaki veri merkezlerinin, birbirine yedekli iletişim altyapısıyla bağlanmış durumda olması sayesinde hem sunucular hem de ağ cihazları eş zamanlı olarak her iki merkezde çalışıyor. Oluşabilecek herhangi bir fiziksel ya da teknik problemde sistem otomatik olarak diğer veri merkezine yönlendiriliyor. Bu yapı, KOSKİ sistemlerine yüzde 99,9 oranında erişilebilirlik sağlıyor. KOSKİ Genel Müdürlüğümüz, bu yatırımıyla sadece mevcut sistemlerini güvence altına almakla kalmıyor, aynı zamanda gelecekte olası afet veya olağanüstü durumlara da hazırlıklı olmayı amaçlıyor. Vatandaşların temel hizmetlere kesintisiz erişimi için yapılan bu yatırım, şehirlerin dijital dayanıklılığını artırma konusunda önemli bir örnek teşkil ediyor" sözleriyle konuşmasını tamamladı.



