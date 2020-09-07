Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem İstanbuldaki gece kulüplerinde skandal görüntüler Tıklım tıklım dolu partilerde koronavirüs unutuldu
İSTANBUL

Koronavirüs haberleri: İstanbul’da gece kulüplerindeki tedbirsiz eğlence görüntüleri korkuttu

İstanbul’daki gece kulüplerinde skandal görüntüler: Tıklım tıklım dolu partilerde koronavirüs unutuldu

Koronavirüs salgınında en çok vakanın görüldüğü İstanbul'da normalleşme kapsamında açılan gece kulüplerinde skandal görüntüler kaydedildi. Tedbirlerin hiçe sayıldığı tıklım tıklım dolu partilerde ne maske ne sosyal mesafe kuralına uyuldu. Gece kulüplerinde doyasıya eğlenenler bu anları da sosyal medyadan paylaşarak pes dedirtti.

Haber Merkezi İHA
İstanbul’daki gece kulüplerinde korkutan görüntüler..
İstanbul’daki gece kulüplerinde korkutan görüntüler..

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemler sonrasında salgının yayılmasını engellemek amacıylaeğlence mekanları geçici olarak kapatılmıştı. 1 Haziran’da normalleşme adımları atılması sonrası bazı gece kulüpleri de faaliyet göstermeye başladı.

İstanbul’daki gece kulüplerinde korkutan görüntüler...

Bakan Koca son bir ayın vaka oranlarını belirterek gençleri uyardı
KORONAVİRÜS
Bakan Koca son bir ayın vaka oranlarını belirterek gençleri uyardı

İĞNE ATSAN YERE DÜŞMEYECEK KALABALIKTA EĞLENCE!

  • Beşiktaş Gayrettepe ve Ortaköy’deki bazı gece kulübünde korkutan görüntüler kaydedildi. Salgına rağmen kulübe gelen kişiler, virüse umursamadan doyasıya eğlendi. Ne maske takan ne de sosyal mesafe kuralına uyarak eğlenen onlarca kişi, o anları kaydedip bir de sosyal medyada paylaştı. İğne atsan yere düşmeyecek partiler kameralara yansıdı.

Kazayı izlerken şoka uğradılar: Bin 800 TL ceza yediler!
GÜNDEM
Kazayı izlerken şoka uğradılar: Bin 800 TL ceza yediler!

Korona onları da vurdu: 10 eczacı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
KORONAVİRÜS
Korona onları da vurdu: 10 eczacı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Abone Ol Google News
Yunan vekildenflaş açıklama

Yunan vekilden
flaş açıklama

'Erdoğan stratejik bir akıl, Türkiye bölgesel bir süper güç.'
HDPli Kaplandan Akşenere yeşil ışık

HDP'li Kaplan'dan
Akşener'e yeşil ışık

​Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olabilir.
Katliam gibi kaza

Katliam gibi kaza

​Mardin'de trafik kazada çok sayıda ölü var.
Yükseliş <br>devam ediyor

Yükseliş
devam ediyor

Sağlık Bakanlığı son 24 saati açıkladı.
Yunanistan'a <br>sert uyarı

Yunanistan'a
sert uyarı

"​Açık söylüyorum, anı geldiğinde korkarım ki bedelini ağır ödemezler."

Tacizci sapık sahte şeyh Fatih Nurullah hakkında yeni detaylar ortaya çıktı.

Reina saldırısında rekor ceza

Reina saldırısında rekor ceza

Masharipov, 40 kez ağırlaştırılmış müebbet aldı.
Eğitimde yeni dönem başlıyor

Eğitimde yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan merak edilen soruya cevap verdi.
Ukrayna'dan Türkiye'ye teklif

Ukrayna'dan Türkiye'ye teklif

'​Türkiye ile ortak uçak üretmek istiyoruz'...
Avrupa sinek avlıyor!

Avrupa sinek avlıyor!

​Yazı boş geçiren turizmciler kış aylarından da umutsuz.

C​umhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Sigorta Tanıtım Töreni'nde konuşuyor..

​Cenk Tosun için, Everton ile görüşmeler başladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.