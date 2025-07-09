Korsan gözlükçülerin önüne geçiliyor: Kanun teklifi Meclis'te

TBMM'de görüşmeleri devam eden kanun teklifiyle, optisyen-gözlükçü işletmelerinin faaliyette bulunmalarına ilişkin esaslar düzenlenirken sektörün bu düzenlemeyle tüketicinin korsan gözlükçülerden korunması hedefleniyor.
Optisyenlik sektörü, Türkiye’de sağlık ve ticaret alanında önemli bir yer tutuyor.
Ancak korsan optisyenlik uygulamaları, hem tüketici sağlığını tehdit ediyor hem de sektörün düzenli işleyişini zorluyor.
Bu alandaki sorunları çözmek amacıyla TBMM’de yeni bir kanun teklifi görüşülüyor.
Korsan gözlükçülerin önü kesilecek
Kanun teklifiyle, Optisyenlik Hakkında Kanun'daki değişiklik yapılması öngörülüyor.
Teklife göre, optisyenler, müessese faaliyetlerine ilişkin kayıtları, Sağlık Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslara uygun olarak tutmak zorunda olacak.
1 milyon liraya kadar para cezası
Optisyenlik uygulamalarına aykırı hareket edenlere 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar idari para cezası verilecek.
Odalara üyelik zorunlu hale getirilecek
Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli ve sürekli kadrolarda çalışanlar ile gözlükçülük ruhsatnamesini haiz olup aynı mekanda eczacılık faaliyetini birlikte yapan eczacılar hariç olmak üzere odalara üye olmayan optisyen-gözlükçüler, mesleki faaliyette bulunamayacak.
Sınırları içinde odaya kayıtlı en az 150 meslek mensubu bulunan her ilde bir oda kurulacak. Genel kurul, odaya kayıtlı üyelerin toplanması ile oluşacak ve yılda bir defa eylül ayında toplanacak.
Görevini yerine getirmeyenlere sert cezalar
Teklifle, optisyen-gözlükçüler odalarının yanı sıra Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliğine yönelik düzenlemelere de gidildi.
Ayrıca, kanun ve meslekle ilgili diğer mevzuatın kendisine yüklediği görevleri yerine getirmeyen, meslek onuruna uymayan eylem ve davranışlarda bulunan veya birlik genel kurulu kararlarına aykırı hareket eden meslek mensuplarına "kınama", "para cezası" ve "meslek icrasını durdurma" gibi cezalar uygulanacak.
Haksız rekabetin önüne geçilecek
Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Başkanı Ergün Karaçanak da söz konusu teklifle birlik organ ve yetkilerinin yeniden yapılandırılacağını belirterek, böylece birliğin tam manasıyla faaliyetlerini icra edeceğini söyledi.
Teklifle, meslektaşlarının kamuya daha sağlıklı hizmet vermesi ve etkin denetiminin sağlanacağına işaret eden Karaçanak, şunları kaydetti: