Korsan gözlükçülerin önüne geçiliyor: Kanun teklifi Meclis'te

"Düzenlemeyle getirilecek odalara üyelik şartıyla, sahte diplomaların önüne geçecek çifte kontrol mekanizması ve mesleki disiplin sağlanacak. Böylece, tüketiciyi korsan optisyenlerden korumuş olacağız. Ayrıca, tüketiciler şikayetlerini doğrudan odalarımız vasıtasıyla da yapabilecek. Böylece biz de uzlaştırma ve problem çözmede daha etkin olacağız. Ayrıca, halihazırda yasak olan internet üzerinden tıbbi cihaz kapsamındaki ürünlerin satışını artık biz de denetleyebilecek ve gördüğümüz usulsüzlükleri gerekli cezai işlemlerin yapılması için ilgili idarelere bildireceğiz. Vatandaşın internetten değil optisyenlerden alışveriş yapması, göz sağlıkları açısından önem taşıyor. Ayrıca meslektaşların teknolojiye uyum sağlaması noktasında alabileceği eğitim ve çalışmalar yönüyle bu kanun, bizim için büyük bir kazanım olacak. Optisyenlik, zincir mağazaların ticaret için yaptığı bir meslek olmaya başladı. Bu düzenleme, haksız rekabetin önüne geçilmesi için de büyük fayda sağlayacaktır."