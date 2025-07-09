Türkiye'de saatte 4 deprem meydana geldi

"Artık 2 büyüklüğünün altındaki depremler bile tespit edilebiliyor. Verilere göre, depremler en yoğun şubat ve nisanda yaşandı. Bu da ortalama olarak saatte 4, günde ise 100 depremin yaşandığı anlamına geliyor. 4 ve 4,9 büyüklüğünde 206 deprem, 5 ve 5,9 büyüklüğünde 18 deprem, 6'dan büyük de 3 depremin meydana geldiğini görüyoruz. Bunların içindeki en önemlileri İstanbul, sonra Kulu-Konya, daha sonra Marmaris Bozburun açıklarında meydana gelen depremlerdi. Bu depremler nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 452 kişi de yaralandı."