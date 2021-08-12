Köyceğiz yangını kontrol altında

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 14 gündür devam eden Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

Ayrıca Burdur'un Bucak ilçesindeki yangınla ilgili 6 kişinin gözaltında olduğunu açıkladı.

OYNAT 00:54 Köyceğiz'de devam eden orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor Muğla'nın Milas ve Köyceğiz ilçelerinde devam eden orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor.



Yangın bölgesinde 3 uçak, 18 helikopter, çok sayıda arazöz, iş makinesi, itfaiye aracı, su tankeri ve TOMA ile çeşitli kurumlara ait araçlar kullanılıyor.



Bölgede binin üzerinde orman personeli görev yapıyor. BiP'te paylaş

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Bakan Pakdemirli'nin açıklamaları şöyle;

"Muğla Köyceğiz yangını da kontrol altına alındı. Burdur Bucak yangınıyla ilgili 6 kişi gözaltında. Kolluk ve savcılık araştırmalarına devam ediyor.

Bucak yangınında 21 ev zarar gördü ve 7 mahalle tahliye edildi, tahliye edilen kişi sayısı 200'ü aştı.

(Dün öğleden sonra çıkan orman yangını) Manavgat'ta çıkan yangın kontrol altına alındı.

Burdur'un Bucak'a bağlı Çobanpınar köyünde öğle saatlerinde orman yangını çıkmıştı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, Özkaraseki Mahallesi ve Narağacı Mahallesi'ne sıçramıştı. Yangın nedeniyle birçok mahalle ve köy tedbir amaçlı boşaltılmıştı."