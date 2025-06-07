Küçükçekmece'de tartıştığı eski çalışanını satırla kovaladı

Kartaltepe Mahallesi Hayırlı Caddesi'nde iddiaya göre; iş yeri sahibi, eski çalışanını akşam dükkana çağırarak konuşmak istediğini söyledi. Eski çalışanın iş yerine gelmesinin ardından, iş yeri sahipleriyle arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından eski çalışan, iş yerine taş ve şişe atarak kaçmaya başladı. İş yeri sahipleri kaçan kişiyi satır, sopa ve taşla kovaladı. Kovalama sırasında bazı araçlara taş isabet etmesi sonucu hasar oluştu. Olayla ilgili tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.