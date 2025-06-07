Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Küçükçekmece'de tartıştığı eski çalışanını satırla kovaladı

Küçükçekmece'de tartıştığı eski çalışanını satırla kovaladı

09:547/06/2025, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
Kovalama sırasında bazı araçlara taş isabet etmesi sonucu hasar oluştu.
Kovalama sırasında bazı araçlara taş isabet etmesi sonucu hasar oluştu.

Küçükçekmece'de pastane sahibi, eski çalışanını iş yerine çağırdı. Aralarında çıkan tartışma sonrası iş yeri sahibi ve yanındakiler, bu kişiyi sokakta satır ve sopalarla kovaladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kartaltepe Mahallesi Hayırlı Caddesi'nde iddiaya göre; iş yeri sahibi, eski çalışanını akşam dükkana çağırarak konuşmak istediğini söyledi. Eski çalışanın iş yerine gelmesinin ardından, iş yeri sahipleriyle arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından eski çalışan, iş yerine taş ve şişe atarak kaçmaya başladı. İş yeri sahipleri kaçan kişiyi satır, sopa ve taşla kovaladı. Kovalama sırasında bazı araçlara taş isabet etmesi sonucu hasar oluştu. Olayla ilgili tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.






#küçükçekmece
#satır
#kavga
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bayram mesai ücretleri nasıl hesaplanır? İşte hafta içi ve hafta sonu çalışanların alacağı ek mesai tutarları