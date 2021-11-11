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AÖL 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2021-2022 eğitim öğretim yılı AÖL 1. dönem sınav tarihlerini açıkladı. AÖL 1. dönem sınav giriş belgeleri, 1 Aralık 2021'de sistem üzerinden yayımlanacak. Peki, koronavirüs salgınından dolayı online olarak uygulanan açık lise sınavları yüz yüze mi olacak? AÖL 1. dönem sınavı hangi gün yapılacak? İşte tüm detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
MEB AÖL 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak? AÖL yüz yüze mi yoksa online mı olacak? (Açık Lise AÖL sınav tarihleri 2021)
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Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Açık Öğretim Lisesi'nin yeni eğitim öğretim yılına ait sınav takvimi yayınlandı.

AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları 4-5 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşecek.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

2021-2022 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem sınav giriş belgeleri 1 Aralık 2021 Çarşamba günü sistem üzerinden yayınlanacak.


AÇIK LİSE SINAVLARI ONLİNE MI YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

Okullarda yüz yüze eğitim sürecinin devam etmesi dolayısıyla sınavların yüz yüze gerçekleşme beklentisi bulunuyor. Ancak nihai karar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı açıklama ile netlik kazanacak.

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