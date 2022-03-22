Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Kadın yönetici sayısı artacak

İki yıl önce deprem ile sarsılan Elazığ’da iş insanı Nihat Özdemir tarafından inşa edilen 24 derslikli Limak Ortaokulu Bakan Özer tarafından hizmete açıldı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitimde kadın öğretmen oranının yüzde 59’a yükseldiğine dikkat çekerek “Yüzde 59 kadın öğretmenin yer aldığı bir eğitim sisteminde kadın yöneticilerimizin sayısını artırmak boynumuzun borcudur” dedi. İki yıl önce deprem ile sarsılan Elazığ’da iş insanı Nihat Özdemir tarafından inşa edilen 24 derslikli Limak Ortaokulu Bakan Özer tarafından hizmete açıldı. Açılışta konuşan Özer, eğitimde kalite odaklı bir büyüme gerçekleştiğini kaydetti.

EĞİTİM SEFERBERLİĞİ BAŞLATTIK

Bakan Özer, “Türkiye, son 19 yılda eğitimde seferberlik dönemine tanıklık etti. Tüm eğitim sistemindeki derslik sayısı 200-300 bin iken bugün 855 bin dersliğin olduğu bir eğitim sistemimiz var. 5 yaştaki okullaşma oranı 2000’lerde yüzde 14 iken bugün yüzde 90’a ulaştı. İlk defa kızların okullaşma oranı erkekleri geçti. 2000’li yıllarda eğitim sistemimizde yaklaşık 500 bin öğretmen varken bugün 1.2 milyon öğretmen eğitim hizmeti veriyor” diye konuştu.

BİR YARDIMCI KADIN OLACAK

Şu andaki öğretmenlerin yüzde 75’inin son 19 yılda atandığına dikkat çeken Özer, şöyle devam etti: “Burada da kadınlar lehine bir gelişme oldu. Kadın öğretmen sayımız 500 bindi ve yaklaşık yüzde 40 idi. Bu sayı bugün 1.2 milyona çıktı ve oran yüzde 59’a yükseldi. MEB olarak yeni bir adım daha atacağız. Yüzde 59 kadın öğretmenin yer aldığı bir eğitim sisteminde kadın yöneticilerimizin sayısını artırmak boynumuzun borcudur. 81 ilimizde il müdür yardımcılarımızdan birinin kadın olmasını sağlayacağız. Okul müdürleri ve şube müdürlerinde de aynı yaklaşımı göstereceğiz ve kadınlarımızın eğitimdeki, yönetimdeki temsiliyetlerini artıracağız.”

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Elazığ’a 1 milyar liralık ‘ek bütçe’

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Elazığ’da yeni okulları yatırım programına aldıklarını, 1 milyar liralık ilave ile 2022 yılı bütçesini 1 milyar 366 milyon liraya çıkardıklarını söyledi. Özer, şöyle konuştu: “Bunların detaylarını paylaşacağım. 2020 yılındaki depremden sonra güçlendirme ve yık yap çalışmaları kentimizde hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu yık yap çalışmalarını ve güçlendirme çalışmalarını 2022 yıl içerisinde inşallah tamamlayacağız, nihayete erdireceğiz. Okullarımızın küçük ve büyük onarımları için 12 milyon liralık bir bütçe Elazığ’a tahsis etmişiz. 48 milyon ilave bir bütçe vererek bu 12 milyonluk bütçeyi 60 milyon liraya çıkartmış olduk.”

22 ANAOKULU AÇILACAK

Özer, Elazığ’a da 22 yeni anaokulu yapma kararı aldıklarını, yaklaşık 221 milyon liralık bir bütçeyle 2022 yılı içerisinde 22 yeni bağımsız anaokulunu hizmete alacakları müjdesini verdi.

Yüz yüze eğitimi kararlılıkla sürdürüyoruz

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2021-2022 eğitim öğretim yılının birinci dönemini yüz yüze eğitimle tamamladıklarını, ikinci dönemde de bunu aynı kararlılıkla devam ettirdiklerini söyledi. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun mart itibarıyla değişiklik yaptığını, artık okulların bahçesinde maske kullanılmadığını, sadece okul ortamında maske takıldığını anımsatan Özer, 1-2 vaka olduğunda da sınıflarda yüz yüze eğitime ara vermediklerini belirtti. Bundan sonra eğitim sisteminde bulunan 855 bin dersliğin hiçbirinde yüz yüze eğitime ara vermeden eğitim öğretimin devam ettiğini söyleyen Özer, bunun 1,5 yıl aradan sonra tüm öğretmen ve öğrencilerle çok büyük başarı hikayesi olduğunu belirtti.

FOTOĞRAF 6 Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Şanlıurfa temasları kapsamında Eyyübiye ilçesindeki Halilurrahman Ortaokulunu ziyaret etti. Okul yönetimi ve öğretmenlerle bir araya gelen Bakan Özer, sınıfları da gezerek öğrencilerle sohbet etti. Bakan Özer okuldan ayrıldığı sırada yanına giden İlknur Yanbul isimli öğretmen, eş durumu tayin başvurusunu yapmayı bir gün ile kaçırdığını söyledi. İstanbul’da öğretmen olan eşinden 3 yıldır ayrı yaşamak zorunda kaldığını söyleyen İlknur öğretmen, dilekçesini Bakan Özer’e verdi. Dilekçeyi alan Bakan Özer, konuyla ilgileneceğini söyledi. Sevinçten ne yapacağını şaşırdı<br><br>Bakan Özer’in dilekçesini alıp konuyla ilgileneceğini söylemesi üzerine büyük mutluluk yaşayan İlknur öğretmen, sevincini arkadaşlarına sarılarak gösterdi. Eş durumu tayin başvurusunu bir gün ile kaçırdığını belirten İlknur Yanbul, “Başvuruları bir gün ile kaçırmıştım. Kendisine ilettim. Dinlediği için kendisine çok teşekkür ederim. Destek olacaklarına da inanıyorum. Eş durumu başvurunu sadece bir gün ile kaçırmıştım. Başvuru süreci bitti. O yüzden derdimi kendisine ilettim. Eşimden 3 yıldır ayrı yaşıyoruz. Benim bu mutluluğum o yüzden” diye konuştu. Bakan Özer, 3 yıldır eşinden ayrı olan öğretmene hayatının mutluluğunu yaşattı Sevinçten ne yapacağını şaşırdı: Bakan Özer üç yıldır eşinden ayrı olan öğretmene hayatının mutluluğunu yaşattı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Şanlıurfa'daki bir okulu ziyareti sırasında, eş durumu tayin başvurusunu bir gün ile kaçıran öğretmenin dilekçesini bizzat alarak ilgileneceğini söyledi. Dilekçesini Bakan Özer'e veren öğretmen, mutluluktan ne yapacağını şaşırdı.

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