Minguzzi ailesini sosyal medyadan tehdit eden şahıs tutuklandı

İstanbul'da 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Minguzzi'nin ailesine bir takım sosyal medya hesapları tarafından tehdit mesajları gönderildi. Başlatılan soruşturma kapsamında Ankara'da yakalanan Ç.D. isimli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Kadıköy'de bıçaklanarak hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine bir takım sosyal medya hesapları tarafından tehdit mesajları gönderildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu mesajlarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında kimliği ve adresi tespit edilen Ç.D., Ankara'da yakalandı. İstanbul'a getirilen şüpheli, sevk edildiği Bakırköy Adliyesi'nde çıkarıldığı adli makamlarca 'Birden fazla kişi ile tehdit' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.