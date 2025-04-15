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Minguzzi ailesini sosyal medyadan tehdit eden şahıs tutuklandı

Minguzzi ailesini sosyal medyadan tehdit eden şahıs tutuklandı

22:1015/04/2025, Salı
DHA
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Sosyal medyada Minguzzi ailesini tehdit edip, Ankara'da yakalanan şüpheli tutuklandı.
Sosyal medyada Minguzzi ailesini tehdit edip, Ankara'da yakalanan şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Minguzzi'nin ailesine bir takım sosyal medya hesapları tarafından tehdit mesajları gönderildi. Başlatılan soruşturma kapsamında Ankara'da yakalanan Ç.D. isimli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bıçaklanarak hayatını kaybeden
Mattia Ahmet Minguzzi
'nin (15) ailesini sosyal medya üzerinden
tehdit
eden ve başlatılan soruşturma kapsamında Ankara'da yakalanan Ç.D. isimli şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kadıköy'de bıçaklanarak hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine bir takım sosyal medya hesapları tarafından tehdit mesajları gönderildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu mesajlarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında kimliği ve adresi tespit edilen Ç.D., Ankara'da yakalandı. İstanbul'a getirilen şüpheli, sevk edildiği Bakırköy Adliyesi'nde çıkarıldığı adli makamlarca 'Birden fazla kişi ile tehdit' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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