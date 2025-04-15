Minguzzi ailesini sosyal medyadan tehdit eden şahıs tutuklandı

Kadıköy'de bıçaklanarak hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine bir takım sosyal medya hesapları tarafından tehdit mesajları gönderildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu mesajlarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında kimliği ve adresi tespit edilen Ç.D., Ankara'da yakalandı. İstanbul'a getirilen şüpheli, sevk edildiği Bakırköy Adliyesi'nde çıkarıldığı adli makamlarca 'Birden fazla kişi ile tehdit' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.