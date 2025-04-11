Minguzzi ailesine tehdit mesajları yağıyor: Mezarının yerini biliyoruz

İstanbul Kadıköy'de 24 Ocak'ta yaşanan olayda İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, pazarda bıçaklanmıştı. Davayla ilgili, 15 ve 16 yaşındaki iki sanık hakkında "Çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 24 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame kabul edilmişti. İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu suça sürüklenen çocuklar U.B. ve B.B. katıldı. Maktul çocuğun annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi ve babası Andrea Minguzzi ile tarafların avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmaya, kapalılık ve gizlilik kararı olduğu için basın mensupları ile izleyiciler alınmadı.

Acılı anneye tehdit: Mezarın yerini biliyoruz emanetleri doldurduk

Acılı aile yine oğullarının mezarının tahrip edilmesiyle tehdit edildi. Anne Yasemin Minguzi'nin telefonuna yabancı bir numaradan "yakında sizin ve oğlunuzun tabutunun yanında olacağım. Mezarın adresini biliyoruz, emanetleri doldurduk" ifadelerinin bulunduğu tehdit mesajları atıldı.

Ailenin avukatı Rezzan Epözdemir, "Bu mesajları da arkadaşlarımız şimdi Savcılık dosyasına sunuyor. Ahlaksız müptezeller, siz insan mısınız? Evladını katlettiğiniz bir anneye nasıl böyle mesajlar atıyorsunuz?" ifadelerini kullanarak atılan mesajları paylaştı.

Bunlar biraz önce evladı katledilen Müvekkil Yasemin Minguzi'nin telefonuna gelen mesajlar. Bu mesajları da arkadaşlarımız şimdi Savcılık dosyasına sunuyor. Ahlaksız müptezeller, siz İnsanmısınız? Evladını katlettiğiniz bir anneye nasıl böyle mesajlar atıyorsunuz? pic.twitter.com/xKwlpqNthN — Rezan Epözdemir (@rezan_epozdemir) April 11, 2025

Mezarı tahrip edilmişti

Mattia Ahmet Minguzzi'nin Bakırköy'deki mezarı duruşma günü tahrip edilip, çevresine zarar verildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, olaya ilişkin "mezarlıklara zarar verme" suçundan resen soruşturma başlatıldığı belirtildi. Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması amacıyla gereken işlemlerin de titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.

Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan Minguzzi Ailesi'nin avukatı Rezan Epözdemir, olayın kamu vicdanını derinden yaraladığını belirtti.

Aile tehdit altında

Ailenin avukatı Rezzan Epözdemir, ailenin üçüncü şahıslar tarafından sistematik tehditlerle karşı karşıya bırakıldığını söyleyerek, "Bu tehditlere karşı ilgili başsavcılıklara başvuruda bulunduk. Başsavcılık, gerekli hassasiyeti göstererek süreci hızla asayiş birimlerine yönlendirdi." dedi.

Tehdit mesajları atanlar yine çocuk çıktı

Sosyal medyadan tehditleri ve paylaşımları ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden birinin ifadesinde "Bilinçsiz bir şekilde bu paylaşımları yaptım. Pişmanım" dediği öğrenildi. Bakan Yerlikaya'da 1 kişinin daha gözaltına alındığını duyurdu. Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine koruma tahsis edildi.







