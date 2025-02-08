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MİT’ten Hakurk’ta nokta atışı

MİT’ten Hakurk’ta nokta atışı

04:008/02/2025, Cumartesi
G: 8/02/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Duran Kalkan, Murat Keleş.
Duran Kalkan, Murat Keleş.

MİT, terör örgütü PKK’ya yurt dışında da nefes aldırmıyor. PKK’nın sözde sorumlularından terörist Murat Keleş, Irak’ın kuzeyinde Hakurk’ta nokta operasyonla öldürüldü. Çukur eylemlerinde polise roketatarlı saldırının faillerinden olan Keleş, MİT’in takibindeydi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Murat Keleş'i, Irak’ta etkisiz hale getirdi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 2016'da Şırnak’ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerinin zırhlı aracına düzenlenen roketatarlı saldırının faillerinden olan PKK/KCK’lı Keleş, MİT’in öncelikli hedef listesindeydi. MİT istihbarat ağı sayesinde metropollerde eylem gerçekleştirmek üzere batı illerine patlayıcı aktarımı faaliyetlerini organize eden Keleş’in yeri tespit edildi. Türkiye’de ‘terör nitelikli suçlardan’ hakkında arama kaydı bulunan Keleş’in Irak’ın kuzeyindeki Hakurk kırsalında sözde sorumlu seviyede faaliyet yürüttüğü belirlendi. Terörist Keleş’in uzun süredir MİT’e hedef olmamak adına saklandığı öğrenildi. MİT’in radarında olan Keleş, gerçekleştirilen nokta operasyonla öldürüldü. Keleş, PKK elebaşlarından Duran Kalkan'a yakın isimlerdendi.

8 PKK'LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Sınır ötesinde devam eden operasyonlara dair Milli Savunma Bakanlığı’ndan da (MSB), açıklama yapıldı. Operasyona dair bilgi veren Bakanlık, Irak’ın kuzeyindeki Asos ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde 8 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirdiğini duyurdu.




#MİT
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