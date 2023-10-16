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Motosiklet sürücüsünden E-5'te akılalmaz yöntem: Litre litre bedava benzin topladı

Kadıköy E-5 karayolu üzerinde bir motosiklet sürücüsü, motosikletinin parçasını sökerek çalışmadığını söyledi. Şahıs, yoldan geçen diğer motosikletlileri durdurarak birer litre benzin topladı. Durumu fark eden bir motosiklet sürücüsü ise o anları kayıt altına aldı.

13:41 . 16/10/2023 Pazartesi
IHA
Motosiklet sürücüsü o anları kayda aldı.

Motosiklet sürücüsü o anları kayda aldı.

Olay, geçtiğimiz günlerde saat 19.00 sıralarında Kadıköy E-5 karayolu üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, bir motosiklet sürücüsü, E-5 üzerinde motosikletinin parçasını sökerek yardım bekledi.

Seyir halinde olan diğer motosikletlileri durdurarak benzininin bittiğini ve motosikletinin çalışmadığını söyleyen şahıs, durdurduğu 3 motosikletliden birer litre benzin topladı.

Durumun farkına varan bir başka motosikletli ise motosikletin parçasının çıkarıldığını fark etti.

Kandırıldığının farkına varan motosikletli, o anları cep telefonuna kaydederek tepki gösterdi.

Sürücü, ardından kendilerini durduran motosikletliden şikayetçi oldu.


Tekirdağ'da çocukların motosiklet hırsızlığı
Tekirdağ'da çocukların motosiklet hırsızlığı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde  5 kişiden oluşan çocuk grubu, park halindeki motosikleti çaldıkları an bir kişinin cep telefonuna yansıdı. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Köprübaşı Mahallesi'nde park halinde bulunan motosiklet, 5 kişilik bir grup çocuk tarafından gündüz vakti çalındı. Motorun çalınma anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Sahibinin anahtarını üzerinde bıraktığı görülen park halinde motosikleti çalıştıran çocuklardan biri gaza basıp ilerlediğinde, demir bariyerlere çarpıp yere düştüğü görülüyor. Görüntülerde, tekrar motosiklete binen çocuğun gaza basıp uzaklaştığı diğer çocukların ise arkasından koşarak uzaklaşıyor. Yaşanan olay sonrası motosiklet sahibi Mehmet Bozok, polise giderek şikayetçi oldu. Bunun üzerine polis ekipleri motosiklet çalan çocukları bulmak için kentte çalışma başlattı.


#İstanbul
#Kadıköy
#Motosiklet
#Benzin
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