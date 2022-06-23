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ANKARA

MSB: Fetullah Gülen’in yeğeni Sümeyye Gülen Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 10 şüphelinin sınır birlikleri tarafından yakalandığını, şüphelilerden birinin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen’in yeğeni Sümeyye Gülen olduğunu bildirdi.

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Haber Merkezi DHA
MSB: Fetullah Gülen’in yeğeni Sümeyye Gülen Yunanistana geçmeye çalışırken yakalandı
MSB: Fetullah Gülen’in yeğeni Sümeyye Gülen Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandı.

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 10 şüphelinin sınır birlikleri tarafından yakalandığını, şüphelilerden birinin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen’in yeğeni Sümeyye Gülen olduğunu bildirdi.

SÜMEYYE GÜLEN DE ARALARINDA

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 10 kişinin sınır birlikleri tarafından yakalandığı belirtilerek, "Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 5’inin FETÖ üyesi olduğu, aralarından birinin de terörist başı Fetullah Gülen’in yeğeni Sümeyye Gülen olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

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