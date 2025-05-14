Muğla açıklarında 6 büyüklüğünde depreme ilişkin Vali'den açıklama geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 01.51'de merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Akdeniz'de 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Datça ilçesi açıklarında meydana gelen depremle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Akbıyık, “Deprem ile ilgili taramalarımız devam etmektedir. Şu ana kadar olumsuz bir durum intikal etmemiştir.” ifadelerini kullandı.