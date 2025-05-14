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Muğla açıklarında 6 büyüklüğünde depreme ilişkin Vali'den açıklama geldi

Muğla açıklarında 6 büyüklüğünde depreme ilişkin Vali'den açıklama geldi

07:2514/05/2025, Çarşamba
G: 14/05/2025, Çarşamba
DHA
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Akdeniz'de saat 01.51'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Akdeniz'de saat 01.51'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Akdeniz'de 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Türkiye'den en yakın kara parçası olan Datça ilçesine 155 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi. Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Datça ilçesi açıklarındaki depreme ilişkin açıklamada bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 01.51'de merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Akdeniz'de 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

VALİ AKBIYIK: OLUMSUZ BİR DURUM İNTİKAL ETMEMİŞTİR

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Datça ilçesi açıklarında meydana gelen depremle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Akbıyık, “Deprem ile ilgili taramalarımız devam etmektedir. Şu ana kadar olumsuz bir durum intikal etmemiştir.” ifadelerini kullandı.


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