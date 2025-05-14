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Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem: Çevre illerden hissedildi

Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem: Çevre illerden hissedildi

03:2414/05/2025, Çarşamba
G: 14/05/2025, Çarşamba
AA
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Muğla'da deprem anında güvenlik kamerasına yansıyan görüntü
Muğla'da deprem anında güvenlik kamerasına yansıyan görüntü

Akdeniz'de saat 01.51'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD tarafından Muğla'nın Datça ilçesine 155,06 kilometre uzaklıkta meydana geldiği belirlenen deprem, çevre illerden de hissedildi.

Akdeniz'de saat 01.51'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 6,0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Muğla'nın Datça ilçesine 155,06 kilometre uzaklıktaki depremin yerin 20,41 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.


Bakan Kurum'dan açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

  • "Datça ilçesi, Akdeniz açıklarında 6 büyüklüğünde meydana gelen depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Ekiplerimizin yaptığı araştırmada ilk belirlemelere göre depremin herhangi bir hasara neden olmadığı tespit edilmiştir. Saha çalışmalarımız devam ediyor. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun."

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