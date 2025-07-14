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Mutfakta çay içerken evin bir odasının yandığını fark etti: 10 ve 4 yaşındaki iki torununu alevlerin arasından çıkardı

Mutfakta çay içerken evin bir odasının yandığını fark etti: 10 ve 4 yaşındaki iki torununu alevlerin arasından çıkardı

12:0614/07/2025, Pazartesi
DHA
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Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Antalya'nın Kepez ilçesinde 2 katlı müstakil evde çıkan yangında İsmail Arum, biri 10, diğeri 4 yaşındaki iki torununu alevlerin arasından çıkarıp kurtardı.

Antalya'nın Kepez ilçesi Habibler Mahallesi 5552 Sokak'ta oturan İsmail Arum (58) ve ailesinin yaşadığı 2 katlı evin üst katında, dün saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark eden Arum, biri 10, diğeri 4 yaşındaki torunlarını kucağına alarak evden çıkardı. Alevler kısa sürede tüm katı sardı. İhbarla adrese sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Tamamen yanan evin üst katı kullanılamaz hale geldi.


'KENDİMİ VE TORUNLARIMI KURTARDIĞIMA DUA EDİYORUM'

Yangının ardından büyük üzüntü yaşayan İsmail Arum, evdeki tüm eşyaların yandığını söyledi. Maddi olarak büyük zarar gördüğünü ifade eden Arum, "Her şeyim evde kaldı. 50 bin lira param vardı, cüzdanım, kimliklerim, telefonum hiçbir şey alamadım. Hepsi yandı. Kendimi ve torunlarımı kurtardığıma dua ediyorum. Ben mutfakta çay içiyordum. Küçük odada alevi görünce dışarı çıktım. Torunlarımı da çıkardım. İçeride dolaplarım yeniydi, hepsi yandı. Canımıza gelmesin, malımız gitti ama şükrediyoruz" dedi.


Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.



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