Narin'in kaybolduğu günün gecesi Salim Güran'ın aracının dere yatağındaki görüntüsü dava dosyasında

Sekiz yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni dere yatağında bulunmuştu.
Narin Güran cinayeti ile ilgili tutuklu bulunan amcası Salim Güran'ın, Narin'in kaybolduğu 21 Ağustos gecesinde cesedinin bulunduğu dere yatağına gittiği ve HTS kaydı ile tespit edilen görüntüleri dava dosyasına girdi.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti ile ilgili tutuklu bulunan amcası Salim Güran'ın, Narin'in kaybolduğu 21 Ağustos gecesinde cesedinin bulunduğu dere yatağına gittiği ve HTS kaydı ile tespit edilen görüntüleri dava dosyasına girdi.
#Diyarbakır
#Bağlar
#Narin Güran
#Salim Güran