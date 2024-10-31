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Narin'in kaybolduğu günün gecesi Salim Güran'ın aracının dere yatağındaki görüntüsü dava dosyasında

Narin'in kaybolduğu günün gecesi Salim Güran'ın aracının dere yatağındaki görüntüsü dava dosyasında

15:2231/10/2024, Perşembe
DHA
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Sekiz yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni dere yatağında bulunmuştu.
Sekiz yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni dere yatağında bulunmuştu.

Narin Güran cinayeti ile ilgili tutuklu bulunan amcası Salim Güran'ın, Narin'in kaybolduğu 21 Ağustos gecesinde cesedinin bulunduğu dere yatağına gittiği ve HTS kaydı ile tespit edilen görüntüleri dava dosyasına girdi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti ile ilgili tutuklu bulunan amcası Salim Güran'ın, Narin'in kaybolduğu 21 Ağustos gecesinde cesedinin bulunduğu dere yatağına gittiği ve HTS kaydı ile tespit edilen görüntüleri dava dosyasına girdi.


Narin'in ölümüne ilişkin iddianame sonrası baba Güran'dan ilk açıklama: Kanıtları eklemediler

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde hazırlanan iddianamede şüphelilerden anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti. İddianameden sonra ilk defa konuşan baba Arif Güran, “Narin, benim için farklıydı. Dünyam, hayatım kızımdı. 5 evladım olabilir ama kızım başkaydı" dedi. Güran, gönlünde bu vahşeti kimin yaptığı belli olduğunu söyleyerek, cinayeti net aydınlatacak iki kamera olduğunu savundu. Arif Güran, “Burada önemli olan tek şey, bu cinayeti işleyen kim. Bu cinayete kanıt olan iki kamera var ve iddianamede yok” diyen Güran, “Şu an benim karşımda, 800 metre karşımda kamera var. İlk günden beri demişim kızım yukarı çıkmamış. Bunun tespiti, karşımda kuş bakışı 800 metre kamera var. Havaalanı kamerası var. Bir kamera çıkartmak bu kadar mı zor?" ifadelerini kullandı.

Narin’in cansız bedenini saklamıştı: İtirafçı Nevzat Bahtiyar’ın olay yeri keşif görüntüleri ortaya çıktı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos’ta kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19’uncu gününde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cesedini dere yatağına taşıdığı tespit edilen Nevzat Bahtiyar’a jandarma ve soruşturma savcıları eşliğinde yapılan olay yeri keşif görüntüleri ortaya çıktı. Nevzat Bahtiyar, olay anını anlattı. Söz konusu görüntülerde itirafçı Nevzat Bahtiyar, Narin Güran'ı nasıl gizlediğini, getirdiğini anlatıyor, amca Salim Güran'dan teslim aldığını söylüyor. Narin Güran cinayeti ile ilgili tutuklu bulunan 11 kişiden 4'ü, 7 Kasım günü Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

#Diyarbakır
#Bağlar
#Narin Güran
#Salim Güran

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