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ANKARA

Necip Hablemitoğlu suikastı davasında yeni gelişme: FETÖ elebaşı Gülen dahil 10 kişiye dava açıldı

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikast soruşturması kapsamında, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile firari emekli Albay Levent Göktaş'ın da aralarında bulunduğu 10 şüpheli hakkında dava açıldı.

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Haber Merkezi AA
Necip Hablemitoğlu suikastı davasında yeni gelişme: FETÖ elebaşı Gülen dahil 10 kişiye dava açıldı
Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturması 20 yıl sonra tamamlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunun, akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de evinin önünde uğradığı silahlı saldırıyla ilgili soruşturması kapsamındaki iddianame tamamlandı.

İddianamede, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile örgüt yöneticilerinden Mustafa Özcan, Aydın Köstem ve Enver Altaylı, Hablemitoğlu'nu tasarlayarak öldürmeye azmettirmekle suçlandı.

Firari emekli Albay Levent Göktaş, şüpheli emekli yüzbaşı Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ve emekli binbaşı Fikret Emek'in Hablemitoğlu'nu "tasarlayarak öldürdükleri"ne iddianamede yer verildi.

Bu kapsamda söz konusu isimlerin "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezasına çarptırılması talep edilen iddianamede, ayrıca Göktaş'ın "örgüt kuruculuğu"ndan 8 yıla, Mumcuoğlu ve Emek'in ise "suç örgütüne üyelik"ten 4 yıla kadar daha cezalandırılmaları istendi.

Eski yüzbaşı Nuri Bozkır ile FETÖ firarisi Serhat Ilıcak'ın da "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" suçundan 20 yıla kadar hapsi istenirken, Bozkır'ın "suç örgütüne üyelik"ten 4 yıla kadar daha cezalandırılması talep edildi. Şüpheli Mehmet Narin hakkında "suç örgütüne üye olmak"tan 4 yıla kadar hapis istendi, 9 şüpheli için takipsizlik kararı verildi.

Suikastın üzerinden 20 yıl geçti

Akademisyen Necip Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002'de evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

  • Hablemitoğlu'nun dikkatleri üzerine çekmesine neden olan çıkışı ise FETÖ'nün sözde "cemaat" olarak bilindiği yıllarda bu yapıya yönelik tespitleriydi. "Gülen cemaati"nin devlet içine sızarak kritik kadroları tuttuğuna dikkati çeken Hablemitoğlu, "Köstebek" isimli kitabında "Gülen cemaati"nin silahlı örgüt halini almaya başladığı tespitini yaparak yapıyı "Fetullahçılar" olarak tanımladı.

Örgütün hedefi haline gelen Hablemitoğlu,18 Aralık 2002'de evinin önünde başından vurularak öldürüldü.

Üzerinden yıllar geçmesine rağmen faili meçhul kalan Hablemitoğlu dosyası, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden kısa bir süre önce yeniden raftan indirildi. Suikasta ilişkin detaylar yeniden incelendi, ulaşılan bilgiler, cinayetin FETÖ tarafından işlenmiş olabileceği şüphesini beraberinde getirdi.

Bozkır, Türkiye'ye getirildi

Soruşturmayı genişleten savcılık, o dönem Ukrayna'da bulunan şüpheli eski asker Nuri Gökhan Bozkır hakkında kırmızı bülten çıkardı. MİT tarafından 27 Ocak 2022'de Türkiye'ye getirilen Bozkır, 8 Şubat'ta "suç örgütü üyeliği" ve "tasarlayarak öldürme" suçlarından tutuklandı.

Şüphelinin beyanları doğrultusunda, 8 Haziran 2022'de emekli albay Levent Göktaş, emekli binbaşı Fikret Emek, suikastın tetikçisi olduğu iddia edilen emekli yüzbaşı Ahmet Tarkan Mumcuoğlu'nun aralarında bulunduğu 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Aralarında Emek ve Mumcuoğlu'nun da bulunduğu 4 kişi tutuklandı, diğer 4 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı, adresinde bulunamayan Göktaş'ın firar ettiği belirlendi.

Soruşturma kapsamında tutuklanan bir diğer şüpheli ise daha önce "FETÖ üyeliği" ve "casusluk" suçlarından 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan eski istihbaratçı Enver Altaylı oldu.

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Hablemitoğlu suikastının firari zanlısı Mustafa Levent Göktaş Haskovo'da mahkemeye çıkarıldı
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Hablemitoğlu suikastının firari zanlısı Mustafa Levent Göktaş Haskovo'da mahkemeye çıkarıldı
Bulgaristan'da yakalanan, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş'ın Türkiye ye iadesi ile ilgili dava bugün görüldü. Ülkenin güneydoğusundaki Hasköy kentindeki Hasköy Bölge Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, Göktaş polis eşliğinde getirildi. Savcılık, interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Göktaş'ın “geçici olarak 40 günlüğüne gözaltına alınması” talebinde bulundu. Göktaş'ın avukatı İvan İvanov, yaptığı açıklamada, Göktaş'ın Türkiye'de “siyasi suçlu olarak arandığını” ve bu nedenle kaçak yollardan Bulgaristan'a giriş yaptığını anlattı. İvanov, 'Yeşil pasaport sahibi olarak vizesiz istediği ülkeye gidebilen müvekkilim, Türkiye'de siyasi nedenlerden ötürü aradığını öğrenince Bulgaristan'a geçerek buradan siyasi ve insani sığınma hakkı talebinde bulunmaya karar vermiş.” ifadelerini kullandı. Hasköy Bölge Mahkemesinin, savcılığın gözaltı talebiyle ilgili kararını daha sonra açıklayacağı öğrenildi. Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş, 2 Eylül'de Bulgaristan'ın Svilengrad şehrinde yakalanmıştı.
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